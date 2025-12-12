Công an vào cuộc vụ nữ sinh bị đánh hội đồng ở Thanh Hoá

|
Nhóm nữ sinh đánh hội đồng bạn học ngay trong lớp.
Mới đây, mạng xã hội lan truyền clip một nữ sinh ở Thanh Hoá bị đánh hội đồng trong lớp. Khi vụ việc xảy ra, nhiều học sinh chứng kiến nhưng không ai căn ngăn, thậm chí có người dùng điện thoại quay clip.
Vụ việc này xảy ra vào ngày 9/12 và hiện được ông Lương Văn Sinh, Hiệu trưởng trường Trung cấp Thương mại Du lịch Thanh Hoá, xác nhận. Ông cho biết vụ tấn công này xảy ra tại một lớp 10 của trường, nạn nhân cũng là học sinh lớp 10.
Nữ sinh bị đánh tên là N.T.Y.N. (sinh năm 2010). Em bị hai người bạn cùng lớp tên M. và L. đánh hội đồng. Đáng chú ý, mẹ của em N. nói rằng đây không phải lần đầu tiên em bị đánh. Trước đó, N. từng bị bạn học tấn công nhiều lần khi ở trong và ngoài trường, theo Báo Thanh Hoá.
Hiện, gia đình em N. đã báo cáo lên chính quyền phường Quảng Phú, đồng thời đưa nữ sinh đến bệnh viện thăm khám, điều trị. Vụ việc đã trôi qua nhiều ngày nhưng N. vẫn đang trong tình trạng sợ hãi, hoảng loạn.
Liên quan vụ việc này, công an địa phương đã vào cuộc để điều tra, xử lý.
Về phía nhà trường, ngay sau khi nắm thông tin vụ việc, trường đã mời phụ huynh và các học sinh liên quan đến làm việc, chấn chỉnh. Đồng thời, nhà trường cũng đã yêu cầu người thân của các nữ sinh đánh bạn đến gia đình nạn nhân xin lỗi, chịu trách nhiệm lo viện phí cho nạn nhân.
Ngoài ra, vị hiệu trưởng khẳng định nhà trường sẽ có biện pháp chấn chỉnh cho học sinh toàn trường để tránh những vụ việc tương tự xảy ra.
