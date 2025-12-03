Xác minh vụ học sinh đánh nhau trong giờ học tại Gia Lai

Ngày 3/12, UBND phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai, cho biết đã có báo cáo chính thức gửi UBND tỉnh, Sở GD&ĐT về vụ việc học sinh lớp 7 xảy ra xô xát tại trường THCS Tôn Đức Thắng.

Trường THCS Tôn Đức Thắng - nơi xảy ra vụ việc xô xát, đánh nhau giữa các học sinh lớp 7/1 gây xôn xao dư luận. Ảnh: Hoài Nam/TTXVN.

Theo Báo cáo số 29/BC-TĐT của trường THCS Tôn Đức Thắng, vào khoảng 13h15 ngày 28/11/2025, trong giờ học Giáo dục thể chất, học sinh lớp 7/1 đã xảy ra việc xô xát.

Nguyên nhân được xác định bước đầu do học sinh Đ.T.N.T. mượn bài vẽ mỹ thuật của bạn T.T.P. để nộp cho giáo viên. Sau đó, P. đòi lại bài nhưng T. để thất lạc nên chưa tìm thấy. P. bảo T. không trả bài sẽ đánh. Sau đó, hai em T.T.P. và N.H.T. lao vào đánh em Đ.T.N.T..

Báo cáo cho biết tại thời điểm xảy ra sự việc, một số học sinh khác đứng xem nhưng không can ngăn; giáo viên không có mặt kịp thời. Sau khi tiếp nhận thông tin, nhà trường và giáo viên chủ nhiệm đã mời phụ huynh, học sinh liên quan đến làm việc. Trước khi thông báo đến phụ huynh học sinh, nhà trường đã yêu cầu các em liên quan viết tường trình và nhắc nhở các học sinh có mặt tại hiện trường.

Ngay sau khi đoạn video về vụ việc lan truyền tối 1/12, UBND phường Thống Nhất đã chỉ đạo Công an phường và bộ phận Văn hóa - Xã hội phối hợp với ban giám hiệu, giáo viên và các học sinh có liên quan để xác minh làm rõ vụ việc. Qua làm việc, hình ảnh trong video phù hợp với diễn biến trong báo cáo của trường; đồng thời ghi nhận tình trạng một số học sinh chứng kiến vụ việc nhưng không báo cáo giáo viên và không có hành vi can ngăn.

UBND phường Thống Nhất cho biết sau buổi làm việc với phụ huynh ba học sinh trực tiếp liên quan, nhà trường và gia đình đã thống nhất hướng xử lý ban đầu, đồng ký vào biên bản cùng phối hợp với nhà trường trong việc nhắc nhở, giáo dục, quản lý học sinh.

Phường yêu cầu nhà trường tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với giáo viên chủ nhiệm lớp 7/1 và các thành phần liên quan trong công tác quản lý, giáo dục học sinh; đồng thời tăng cường công tác quản lý, giáo dục đạo đức và kỹ năng phòng ngừa bạo lực học đường.

Trao đổi với phóng viên, gia đình học sinh Đ.T.N.T. chia sẻ em T. bị ảnh hưởng tâm lý sau sự việc và bày tỏ nguyện vọng muốn xin chuyển trường cho em.

Ban giám hiệu trường THCS Tôn Đức Thắng cho biết đã trao đổi với phụ huynh em T. và động viên gia đình cũng như học sinh yên tâm tiếp tục đến trường học tập đầy đủ. Nhà trường cam kết sẽ đảm bảo an toàn cho học sinh.

Theo UBND phường Thống Nhất, địa phương đã có báo cáo chi tiết số 468/BC-UBND gửi UBND tỉnh, Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai xem xét, chỉ đạo.

Công an phường Thống Nhất cho biết đơn vị đang tiếp tục rà soát các tình tiết, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các bên để xử lý theo đúng quy định pháp luật; đồng thời phối hợp với nhà trường bảo đảm an toàn cho học sinh trong thời gian tới.

Công an phường khuyến cáo người dân cần bình tĩnh, theo dõi thông tin từ cơ quan chức năng và nhà trường; không đăng tải, chia sẻ, bình luận tiêu cực, suy diễn gây ảnh hưởng đến danh dự, quyền riêng tư của học sinh.

Người dân không phát tán thêm các hình ảnh, video liên quan đến trẻ em khi chưa được phép, tránh làm tổn thương tâm lý các em và gây mất an ninh trật tự trên không gian mạng.

Công an phường tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan để xử lý nghiêm, khách quan vụ việc; khi có kết quả chính thức sẽ thông tin kịp thời, công khai đến phụ huynh và nhân dân.