Công an Đồng Nai kịp thời ngăn chặn mâu thuẫn giữa học sinh THCS

Nữ sinh Đồng Nai đánh bạn, quay video đăng tải trên mạng xã hội, nguyên nhân được cho là do bạn liếc nhìn.

Phụ huynh và các học sinh liên quan được mời lên làm việc. Ảnh: Công an xã Xuân Hòa.

Thời gian gần đây, mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại việc một em học sinh trường THCS Nguyễn Công Trứ (xã Xuân Hòa, tỉnh Đồng Nai) bị bạn học đánh ngay tại lớp học, gây bức xúc trong dư luận.

Ngay sau khi xác định được vụ việc, Công an xã Xuân Hòa đã phối hợp với ban giám hiệu trường THCS Nguyễn Công Trứ làm rõ thông tin.

Kết quả ban đầu cho thấy vào lúc 6h25 ngày 3/12, em B.T. qua gặp em P.T.H. để hỏi chuyện tại sao H. lại liếc T. Sau đó, T. tát H. hai cái vào má rồi đi về lớp. Trong lúc xảy ra sự việc, em C.T. đã quay lại video sau đó gửi cho T. để chỉnh sửa, đăng lên TikTok.

Ngày 5/12, Công an xã Xuân Hoà phối hợp với nhà trường đã mời phụ huynh của hai em học sinh lên làm việc. Nhà trường đã yêu cầu học sinh vi phạm, quay và đăng tải clip viết tường trình và họp kiểm điểm. Phụ huynh và học sinh B.T. đã trực tiếp xin lỗi và được phía gia đình em P.T.H. đồng ý.

Nhà trường và gia đình đã thống nhất các biện pháp xử lý phù hợp, đồng thời tăng cường giáo dục để các em nhận thức rõ hành vi sai, không tái phạm và đảm bảo môi trường học đường an toàn, lành mạnh.

Công an xã Xuân Hoà đề nghị phụ huynh và học sinh nâng cao ý thức trong việc sử dụng mạng xã hội, không chia sẻ các nội dung chưa kiểm chứng, tránh gây hiểu lầm và tác động xấu đến tâm lý học sinh.