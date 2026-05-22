Công an truy tìm 2 người nước ngoài liên quan vụ giết người ở TP.HCM

Hình ảnh hai người nước ngoài người dân cần cảnh giác. Ảnh: Công an phường Trảng Bàng.
Theo thông tin từ cơ quan công an, hai người này gồm Lang Kenny Trong Minh Do (36 tuổi, Việt kiều Australia) và White Justin John (39 tuổi, quốc tịch Australia).
Qua xác minh ban đầu, sau khi gây án tại TP.HCM, cả hai đón taxi di chuyển về khu vực siêu thị Co.opmart Trảng Bàng rồi xuống xe, hiện không rõ tung tích.
Công an phường Trảng Bàng nhận định đây là 2 đối tượng đặc biệt nguy hiểm. Người dân khi phát hiện hoặc có thông tin liên quan cần nhanh chóng báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ xử lý kịp thời, tuyệt đối không tự ý tiếp cận.
Hiện, lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan khẩn trương rà soát địa bàn, truy tìm hai nghi phạm để phục vụ công tác điều tra.
