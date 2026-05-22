Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Công an truy tìm 2 người nước ngoài liên quan vụ giết người ở TP.HCM

  • Thứ sáu, 22/5/2026 18:24 (GMT+7)
  • 52 phút trước

Chiều 22/5, Công an phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh phát đi thông báo khẩn truy tìm 2 người nước ngoài liên quan vụ án giết người xảy ra tại TP.HCM.

Hình ảnh hai người nước ngoài người dân cần cảnh giác. Ảnh: Công an phường Trảng Bàng.

Theo thông tin từ cơ quan công an, hai người này gồm Lang Kenny Trong Minh Do (36 tuổi, Việt kiều Australia) và White Justin John (39 tuổi, quốc tịch Australia).

Qua xác minh ban đầu, sau khi gây án tại TP.HCM, cả hai đón taxi di chuyển về khu vực siêu thị Co.opmart Trảng Bàng rồi xuống xe, hiện không rõ tung tích.

Công an phường Trảng Bàng nhận định đây là 2 đối tượng đặc biệt nguy hiểm. Người dân khi phát hiện hoặc có thông tin liên quan cần nhanh chóng báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ xử lý kịp thời, tuyệt đối không tự ý tiếp cận.

Hiện, lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan khẩn trương rà soát địa bàn, truy tìm hai nghi phạm để phục vụ công tác điều tra.

Bắt giữ nghi phạm sát hại 3 người trong một gia đình ở Tây Ninh

Sau 5 giờ gây ra vụ giết người khiến 3 nạn nhân trong một gia đình tử vong tại xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh, nghi phạm Nguyễn Cao Bằng đã bị lực lượng công an bắt giữ trong đêm.

07:13 20/5/2026

Bùi Đình Khánh và 3 đồng phạm bị đề nghị mức án tử hình

Bị cáo Bùi Đình Khánh và 2 bị cáo khác trong vụ án đều bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh đề nghị án tử hình về tội "Giết người" và "Mua bán trái phép chất ma túy".

10:36 15/5/2026

Nữ sinh bị truy nã về hành vi giết người đã ra đầu thú

Cơ quan CSĐT Công an Tây Ninh cho biết được cán bộ công an và gia đình vận động, giải thích về chính sách khoan hồng của pháp luật, Lê Ngọc Tường Vy (SN 2008) đã ra đầu thú.

06:03 12/5/2026

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Công tác thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã" giới thiệu phạm vi nghiên cứu về 3 vấn đề: Thi hành án treo, thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và áp dụng biện pháp tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương. Cuốn sách đánh giá toàn diện cơ sở pháp lý về thi hành án hình sự, trọng tâm là về hình phạt và trách nhiệm của UBND cấp xã.

https://vtcnews.vn/truy-tim-2-nguoi-nuoc-ngoai-lien-quan-vu-giet-nguoi-o-tp-hcm-bo-tron-ve-tay-ninh-ar1019514.html

Theo Hoàng Thọ/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

giết người TP.HCM Tây Ninh trốn nã truy nã tội giết người đồng nai

    Đọc tiếp

    Xuyen dem truy bat ten cuop nguy hiem hinh anh

    Xuyên đêm truy bắt tên cướp nguy hiểm

    32 phút trước 18:44 22/5/2026

    0

    Ngày 22/5, lực lượng Công an tỉnh Thái Nguyên nhanh chóng điều tra, truy xét và bắt giữ đối tượng gây ra vụ cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng tại một cửa hàng điện thoại.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý