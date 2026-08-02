Công an TP.HCM triệt xóa đường dây cá độ World Cup, bắt tạm giam 17 đối tượng

Trong khoảng 12 ngày, đường dây cá độ bóng đá World Cup 2026 qua mạng tổ chức cho nhiều người cá cược các trận đấu với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thông tin đơn vị triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng trong thời gian diễn ra Giải vô địch bóng đá thế giới FIFA World Cup 2026, đồng thời khởi tố, bắt tạm giam 17 bị can để điều tra.

Theo Công an TP.HCM, vụ việc được phát hiện trong quá trình thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố về tăng cường đấu tranh, triệt xóa các đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng, nhất là trong thời gian diễn ra World Cup 2026.

Bị can Nguyễn Minh Phúc trong đường dây cá độ bóng đá. Ảnh: Công an TP.HCM.

Trước đó, khoảng 1h ngày 15/7, Đội 5 thuộc Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Tổ công tác số 3 và Công an phường Chợ Lớn kiểm tra khu vực trước số 201B Nguyễn Chí Thanh, phát hiện Nguyễn Minh Phúc (SN 1994, ngụ TP.HCM) có biểu hiện tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức ghi phơi cá cược bóng đá kết hợp sử dụng tài khoản cá cược trực tuyến.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 29 tờ phơi được ghi trên mặt sau các phiếu giữ xe cùng nhiều điện thoại di động, dữ liệu điện tử và tài liệu liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá.

Kết quả điều tra xác định khoảng giữa tháng 6, Phúc được Phạm Tấn Tài (SN 1981, ngụ An Giang) cung cấp tài khoản cá cược trực tuyến trên hệ thống Sbobet với hạn mức điểm để trực tiếp tham gia cá cược các trận đấu World Cup 2026. Hai bên thống nhất quy đổi điểm trên hệ thống thành tiền và thanh toán định kỳ hàng tuần.

Sau khi được cấp tài khoản, Phúc không chỉ trực tiếp cá cược mà còn tổ chức cho nhiều người khác tham gia nhằm hưởng lợi. Đối tượng sử dụng các phiếu giữ xe để ghi thông tin cá cược như tên người chơi, đội bóng lựa chọn, loại kèo, tỷ lệ cược và số tiền đặt cược.

Theo cơ quan điều tra, người chơi có thể gặp trực tiếp hoặc liên hệ với Phúc qua điện thoại, mạng xã hội để đặt cược. Sau khi nhận thông tin, Phúc truy cập tài khoản cá cược trực tuyến để nhập các lệnh đặt cược, đồng thời chủ động điều chỉnh tỷ lệ kèo thấp hơn tỷ lệ trên hệ thống nhằm hưởng phần chênh lệch.

Công an TP.HCM triệt xóa đường dây tổ chức cá độ World Cup 2026 qua mạng, khởi tố 17 bị can.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã triệu tập 26 người có liên quan, gồm các đối tượng tổ chức đánh bạc và người tham gia cá cược.

Kết quả điều tra ban đầu, chỉ trong thời gian từ ngày 3/7 đến 15/7, Nguyễn Minh Phúc tổ chức cho nhiều người cá cược các trận đấu thuộc FIFA World Cup 2026 với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Tấn Tài, Nguyễn Minh Phúc cùng 15 người khác để điều tra về các tội "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc".

Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan, làm rõ nguồn cung cấp tài khoản cá cược.

Công an TP.HCM đồng thời khuyến cáo người dân không tham gia đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới mọi hình thức; không cho mượn tài khoản ngân hàng, tài khoản viễn thông hoặc các phương tiện điện tử để phục vụ hoạt động cá cược trái phép.

Khi phát hiện các hành vi tổ chức đánh bạc hoặc đánh bạc trên không gian mạng, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an gần nhất để được tiếp nhận, xử lý.