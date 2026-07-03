Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946-12/7/2026), Công an TP Hà Nội tổ chức chương trình thực cảnh lịch sử "Mật Lệnh Đêm" vào 20h30 ngày 3/7.

Đây là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân của Công an thành phố Hà Nội, nhằm tri ân các thế hệ cán bộ, chiến sĩ An ninh nhân dân đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập dân tộc, vì sự bình yên và hạnh phúc của Nhân dân, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp niềm tự hào và trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp Nhân dân.

Trong hành trình 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh nhân dân, chiến công khám phá vụ án số 7 Ôn Như Hầu năm 1946 được xem là một trong những dấu mốc tiêu biểu của lực lượng an ninh cách mạng trong những ngày đầu bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ. Chiến công ấy không chỉ góp phần làm thất bại âm mưu bạo loạn, lật đổ chính quyền của các thế lực phản động, bảo vệ thành quả của Cách mạng Tháng Tám, mà còn khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân của những chiến sĩ an ninh cách mạng đầu tiên.

Công an TP Hà Nội tổ chức chương trình thực cảnh lịch sử "Mật Lệnh Đêm". Ảnh: CACC.

Lấy cảm hứng từ những tư liệu, nhân vật và sự kiện có thật trong lịch sử, chương trình "Mật Lệnh Đêm" tái hiện bối cảnh đặc biệt của đất nước những năm đầu sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khi nền độc lập vừa giành được đứng trước muôn vàn thử thách, vận mệnh của chính quyền cách mạng được đặt trong tình thế "ngàn cân treo sợi tóc".

Thông qua việc tái hiện chiến công đấu tranh khám phá vụ án số 7 Ôn Như Hầu, chương trình không chỉ kể lại một sự kiện lịch sử, mà còn khắc họa hình ảnh những người chiến sĩ an ninh cách mạng đã âm thầm bước vào hiểm nguy để bảo vệ nền độc lập vừa giành được của dân tộc. "Mật Lệnh Đêm" không chỉ tái hiện một chiến công lịch sử, mà còn là nỗ lực của Công an Thủ đô trong việc kể lại lịch sử bằng ngôn ngữ của trải nghiệm và cảm xúc.

Được xây dựng theo hình thức thực cảnh lịch sử, chương trình kết hợp giữa nghệ thuật biểu diễn, không gian kiến trúc, hiện vật bảo tàng, âm thanh, ánh sáng và công nghệ trình chiếu hiện đại nhằm mang đến cho người xem những trải nghiệm chân thực, giàu cảm xúc. Khán giả không chỉ theo dõi một câu chuyện lịch sử mà còn được hòa mình vào không gian lịch sử, cảm nhận rõ hơn những hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước trong những ngày đầu bảo vệ chính quyền cách mạng.

Điểm đặc biệt của chương trình là được tổ chức tại Bảo tàng Công an Hà Nội - nơi đang lưu giữ nhiều tư liệu, hiện vật quý giá phản ánh quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân. Không gian bảo tàng không chỉ là địa điểm tổ chức mà còn trở thành một phần của câu chuyện được kể, góp phần kết nối lịch sử với hiện tại. Chương trình đồng thời là nỗ lực của Công an thành phố Hà Nội trong việc phát huy giá trị các tư liệu, hiện vật lịch sử đang được lưu giữ tại bảo tàng, đưa bảo tàng trở thành không gian giáo dục, trải nghiệm và lan tỏa giá trị lịch sử đến công chúng.

Với sự kết hợp giữa lịch sử, bảo tàng và nghệ thuật trải nghiệm, "Mật Lệnh Đêm" hướng tới xây dựng một hình thức giáo dục truyền thống trực quan, sinh động, giúp cán bộ, chiến sĩ và công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, tiếp cận lịch sử bằng cảm xúc, từ đó hiểu sâu sắc hơn những giá trị, lý tưởng và truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng An ninh nhân dân và Công an Thủ đô nói riêng.

Với định hướng tiếp tục hoàn thiện và phát triển trong thời gian tới, "Mật Lệnh Đêm" được kỳ vọng trở thành một sản phẩm văn hóa - lịch sử tiêu biểu của Công an Thủ đô; một mô hình giáo dục chính trị, truyền thống gắn với hoạt động bảo tàng, phục vụ lâu dài công tác đào tạo, bồi dưỡng, sinh hoạt chính trị và giáo dục truyền thống đối với cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô và các tầng lớp Nhân dân.

Chương trình thực cảnh lịch sử "Mật Lệnh Đêm" diễn ra vào 20h30 ngày 3/7 tại Bảo tàng Công an Hà Nội (số 67 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội).