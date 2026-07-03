Công an thông tin về vụ buôn lậu 28.000 viên kim cương qua đường hàng không

Các đối tượng người nước ngoài thu gom kim cương từ Ấn Độ, tập kết tại Hồng Kông (Trung Quốc) rồi tổ chức vận chuyển trái phép vào Việt Nam tiêu thụ.

Ngày 3/7, Trung tá Tống Đình Xuân, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Thanh Hóa), cho biết liên quan đến đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do các đối tượng người nước ngoài điều hành vừa triệt xóa, đơn vị đã khởi tố 38 bị can về tội "Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ" và "Buôn lậu".

Trung tá Trung tá Tống Đình Xuân, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, thông tin về vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia bị triệt phá.

Theo trung tá Xuân, quá trình xác minh, công an phát hiện một đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn, hoạt động khép kín, được tổ chức bài bản và điều hành từ nước ngoài với phương thức, thủ đoạn tinh vi từ khâu vận chuyển hàng hóa đến giao hàng và thanh toán tiền hàng nên xác lập chuyên án.

Công an xác định các đối tượng cầm đầu là người Ấn Độ, chủ yếu sinh sống và làm việc tại Hồng Kông (Trung Quốc). Nhóm này thu gom kim cương từ Ấn Độ, tập kết tại Hồng Kông rồi tổ chức vận chuyển trái phép vào Việt Nam tiêu thụ.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, đường dây được tổ chức theo mô hình nhiều tầng cấp, mỗi đối tượng chỉ đảm nhiệm một công đoạn, từ vận chuyển, tiếp nhận, phân phối đến quản lý tiền hàng.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ.

Hàng tuần, một đối tượng người Việt Nam sẽ sang Hồng Kông (Trung Quốc) qua đường hàng không để lấy hàng và đưa về nước tiêu thụ. Tại đây, đối tượng người Ấn Độ sẽ không trực tiếp ra mặt mà đưa cho người giao hàng một tờ tiền (USD) có số seri định sẵn. Người mua trong quá trình giao dịch phải đưa đúng tờ tiền có mệnh giá và số seri mà các đối tượng đưa ra mới nhận hàng.

Số hàng sau đó được giấu trong các hàng hóa và qua mặt cơ quan chức năng tại các cảng hàng không và được nhóm đối tượng phân phối, tiêu thụ ở nhiều tỉnh thành.

"Nhóm đối tượng còn phát triển phần mềm trên điện thoại những người trong đường dây phân phối, mua bán kim cương để giám sát hành trình. Nếu phát hiện có dấu hiệu khả nghi sẽ xóa hết dữ liệu nên gây không ít khó khăn cho cơ quan điều tra", Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Thanh Hóa) cho hay.

Ngoài ra, trong các đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đường dây buôn lậu này có đối tượng Đặng Ngọc Thảo (SN 1974, trú phường Bình Thạnh, TP.HCM). Thảo với vai trò là Giám đốc Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ (PNJ-LAP) thuộc Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) đã câu kết với các đối tượng khác để mua các viên kim cương bị sai thông số so với giấy kiểm định GIA được nhập lậu với giá rẻ. Người này sau đó thực hiện mài mã số GIA được khắc trên viên kim cương và làm mới theo mã số của PNJ-LAP, cấp cho viên kim cương giấy chứng nhận kiểm định mới của PNJ-LAP để bán cho khách hàng kiếm lời.

Đối tượng Đặng Ngọc Thảo.

Cuối tháng 6, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an TP.HCM đồng loạt bắt giữ hàng chục đối tượng có liên quan trong đường dây. Khám xét các địa điểm là cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý và nơi ở của các đối tượng, cảnh sát thu giữ 1.100 viên kim cương các loại cùng nhiều tang vật liên quan hoạt động buôn lậu.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã thực hiện trót lọt 141 lượt vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam tiêu thụ, với doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng .

Hiện, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với đơn vị liên quan giám định giá trị, chất lượng kim cương cùng tang vật thu giữ và mở rộng điều tra vụ việc.