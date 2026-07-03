Phá đường dây sản xuất hàng giả, thu giữ hàng chục nghìn áo thun 'hàng hiệu'

Hơn 14.000 áo thun giả mạo 11 nhãn hiệu thời trang nổi tiếng đang được bảo hộ tại Việt Nam cùng nhiều tem nhãn, mác bị Công an TP.HCM thu giữ.

Ngày 3/7, Công an TP.HCM cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM đã triệt phá một đường dây sản xuất, gia công và tiêu thụ áo thun giả nhiều thương hiệu thời trang nổi tiếng với quy mô lớn, khởi tố hai bị can để điều tra về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Đạo và Phan Thị Hà Ly để điều tra về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Theo cơ quan điều tra, chiều 22/5, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Công an phường Bảy Hiền kiểm tra hộ kinh doanh do Phan Thị Hà Ly đứng tên tại đường Năm Châu.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện gần 10.000 áo thun thành phẩm có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng như Lacoste, Balenciaga, Burberry, Calvin Klein, GAP, New Era, Essentials, Louis Vuitton (LV), Polo, Zara, Armani cùng nhiều tem nhãn, mác và phương tiện phục vụ sản xuất.

Từ lời khai của Nguyễn Đức Đạo (chồng của Ly), Ban chuyên án tiếp tục truy xét một lô hàng đang vận chuyển đi tiêu thụ, thu giữ thêm hơn 4.000 áo thun giả nhãn hiệu. Khám xét mở rộng tại một cơ sở may gia công, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện hàng trăm sản phẩm giả đang trong quá trình hoàn thiện.

Kho hàng giả bị Công an TP.HCM phát hiện.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ đầu năm 2026, vợ chồng Đạo - Ly đã tổ chức sản xuất theo phương thức chia nhỏ từng công đoạn nhằm che giấu hoạt động. Nguyên liệu được đặt mua từ nhiều nguồn, sau đó thuê các cơ sở bên ngoài thực hiện may áo, thêu logo, gắn nhãn mác rồi tập kết về kho để hoàn thiện, đóng gói và đưa ra thị trường tiêu thụ.

Tổng cộng, cơ quan điều tra thu giữ 14.426 áo thun giả mạo 11 nhãn hiệu thời trang nổi tiếng đang được bảo hộ tại Việt Nam, số hàng hóa vi phạm có giá trị lên tới hàng tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Đạo và Phan Thị Hà Ly, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các cá nhân, cơ sở gia công và những người có hành vi giúp sức trong đường dây này.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân nên mua hàng tại các đại lý chính hãng, cửa hàng được ủy quyền hoặc các đơn vị phân phối uy tín; đồng thời cảnh giác với các sản phẩm được rao bán trên mạng xã hội, sàn thương mại điện tử với giá rẻ bất thường. Khi phát hiện dấu hiệu sản xuất, kinh doanh hàng giả hoặc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.