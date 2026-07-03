Công ty Greenland nhập lậu quả việt quất tươi trị giá hơn 10 tỷ đồng

Từ đầu năm 2026, Tổng giám đốc Công ty TNHH phát triển nông nghiệp Greenland cùng đồng phạm sử dụng pháp nhân của công ty nhập lậu quả việt quất về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế.

Liên quan đến vụ án trên, ngày 2/7, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội cho biết ngày 19/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Dương Thế Mạnh (SN 1983, HKTT tại tòa nhà Helios 75 Tam Trinh, phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội), Tổng Giám đốc Công ty TNHH phát triển nông nghiệp Greenland (gọi tắt là Công ty Greenland), địa điểm kinh doanh tại khu tái định cư phường Bồ Đề, TP Hà Nội; Tạ Vĩnh Quý (tên tiếng Anh Xie Yong Gui; quốc tịch Trung Quốc, tạm trú tại số 216 Trần Huy Liệu, TDP 7, phường Mộc Sơn, tỉnh Sơn La) và Dương Minh Công, giám đốc bán hàng Công ty Greenland về tội "Buôn lậu". Ngày 20/5, Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam trên.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Đội 3, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội phát hiện Công ty TNHH phát triển nông nghiệp Greenland có dấu hiệu nhập khẩu trái phép quả Việt quất từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ với số lượng đặc biệt lớn.

Việt quất được nhập lậu tiêu thụ trong thị trường.

Từ dấu hiệu nghi vấn trên, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội đã báo cáo Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội xác lập phương án đấu tranh.

Qua nghiên cứu các trinh sát xác định, căn cứ Điều 25 Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2013, Điều 2 Thông tư số 14/2024TT-BNNPTNT ngày 31/10/2024 và Thông tư 01/2024/BNNPTNT ngày 2/2/2024 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn: Quả việt quất tươi không có trong danh mục quả tươi được cấp giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu từ các nước tại châu Á vào Việt Nam (một số nước được cấp phép nhập khẩu quả việt quất tươi vào Việt Nam gồm: Mỹ, Canada, New Zealand, Úc, Ba Lan...).

Đồng thời, quá trình điều tra xác định, từ đầu năm 2026 đến nay, Dương Thế Mạnh đã sử dụng pháp nhân Công ty Greenland để nhập khẩu nhiều trái cây tươi (cam, quýt, nho, kim quất...), trong đó có quả Việt quất tươi từ nước ngoài về Việt Nam để tiêu thụ.

Công ty Greenland nhập khẩu trái phép quả Việt quất từ nước ngoài về Việt Nam thông qua cửa khẩu quốc tế Kim Thành, tỉnh Lào Cai bằng hình thức trà trộn với các trái cây nhập khẩu chính ngạch khác của công ty Greenland, không khai báo Hải quan mà kê khai nhập khẩu các mặt hàng trái cây khác.

Các hộp quả việt quất được đóng trong các thùng carton mẫu mã thùng "quýt 2PH" hoặc "thùng Kim quất", 1 thùng 12 hộp (125 g/hộp), tương đương 1,5kg/thùng. Mạnh trực tiếp liên hệ qua các ứng dụng gọi điện với Tạ Vĩnh Quý để trao đổi, thỏa thuận, thống nhất số lượng, chủng loại, giá cả việt quất.

Để theo dõi việt quất nhập khẩu về Việt Nam, các đối tượng Dương Thế Mạnh, Dương Minh Công, Giám đốc bán hàng lập, nhóm chat, trao đổi: Trên hóa đơn, mã hóa việt quất là quả Kim quất hoặc "VQ F6 12+, 15+, 18+...". Công ty Greenland thuê Công ty TNHH xuất nhập khẩu Hương Giang Việt Nam làm thủ tục mở tờ khai Hải quan các lô hàng.

Sau khi quả việt quất được thông quan, Dương Minh Công sẽ thuê đơn vị vận chuyển từ tỉnh Lào Cai về kho hàng, địa điểm kinh doanh của công ty Greenland. Tại kho hàng, Mạnh chỉ đạo các nhân viên kho hàng tiến hành dán tem mác quả "việt quất Mộc Châu" do Công ty Greenland sản xuất từ vùng trồng của Công ty tại phường Mộc Sơn, tỉnh Sơn La.

Để hợp thức hóa được nguồn gốc quả việt quất nhập lậu, xuất hóa đơn chứng từ mua bán cho khách hàng, từ giữa năm 2025 công ty Greenland lập vườn trồng việt quất tại phường Mộc Sơn, tỉnh Sơn La với diện tích khoảng 6000m2, tổng số 4.478 gốc cây việt quất. Tuy nhiên, vườn trồng việt quất của công ty Greenland đang trong giai đoạn thử nghiệm và điều kiện thổ nhưỡng chưa phù hợp nên sản lượng thu hoạch thấp, không đáp ứng nhu cầu thị trường.

Kết quả điều tra xác định: Từ đầu năm 2026 đến nay, Mạnh nhập lậu về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Kim Thành, tổng khối lượng là 5.574kg quả việt quất tươi (thời điểm tháng 3/2026, tổng trị giá 5.574kg quả Việt quất tươi hơn 1,4 tỷ đồng ).

Mở rộng điều tra, từ đầu năm 2026 đến nay, Dương Thế Mạnh còn nhập lậu quả việt quất tươi qua cửa khẩu quốc tế Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn tổng khối lượng là 13.086kg.

Công ty Greenland mua quả việt quất với giá từ 300-480 nghìn đồng/kg, trung bình mỗi lần công ty Greenland nhập khẩu khoảng 500 triệu đồng và bán cho các chuỗi cửa hàng, siêu thị lớn với giá khoảng 500 – 700 đồng/kg. Từ năm 2026 đến nay, công ty Greenland đã bán quả việt quất tươi, tổng trị giá hơn 9,6 tỷ đồng .

Ngày 19/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Dương Thế Mạnh, Tạ Vĩnh Quý, Dương Minh Công về tội “Buôn lậu”. Ngày 20/5, Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã phê chuẩn các Quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam trên.

Hiện, Cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ đường dây nhập lậu quả việt quất từ trước đến nay.