Công an TP Hà Nội nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Với những chiến công xuất sắc trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, Công an Hà Nội vinh dự đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất.

Ngày 31/7, Công an TP Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2025), 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025).

Tại buổi lễ, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, cho biết Hà Nội là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, đối ngoại của đất nước, có vị thế đặc biệt trong tiến trình phát triển của dân tộc.

Trong tiến trình 80 năm xây dựng và phát triển Thủ đô, Công an thành phố Hà Nội đã đóng góp vai trò đặc biệt quan trọng, lập nhiều chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ.

"Lực lượng Công an Thủ đô có vinh dự lớn là luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bác Hồ và nhiều lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ cũng đã đến thăm, làm việc với Công an TP Hà Nội", Đại tướng Lương Tam Quang chia sẻ và nhấn mạnh đây là vinh dự lớn của Công an Thủ đô mà ít đơn vị nào có được.

Theo Bộ trưởng Công an, thời gian tới, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó lường. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, các bên, xung đột vũ trang và các thách thức an ninh phi truyền thống khác nổi lên ngày càng gay gắt, tác động tiêu cực đến từng quốc gia cũng như toàn cầu.

Tuy nhiên, ông tin tưởng Hà Nội, với vai trò là Thủ đô, sẽ gương mẫu đi đầu và đạt được những kết quả đột phá, toàn diện trong phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường tiềm lực an ninh, quốc phòng.

Đại tướng Lương Tam Quang đề nghị Công an Hà Nội tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của đơn vị Anh hùng, làm tốt công tác tham mưu, luôn chủ động, sẵn sàng trong công tác chiến đấu và phục vụ chiến đấu, không để bị động, bất ngờ, không đi sau tội phạm, nêu cao tinh thần "Vì Nhân dân phục vụ".

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết sẽ nghiêm túc tiếp thu, quán triệt đầy đủ và triển khai thực hiện có hiệu quả những ý kiến chỉ đạo.

Giám đốc Công an Hà Nội cho biết sẽ triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp, bảo vệ vững chắc an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô; chủ động phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số toàn diện, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự trên tất các các lĩnh vực.

Ngay sau đó, Công an TP Hà Nội chính thức ra mắt 4 sản phẩm chuyển đổi số, gồm: Hệ thống tổng đài 113, 114, trợ lý ảo Chatbot AI và Callbot AI.

Theo Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, các sản phẩm nêu trên không chỉ giúp nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ, mà còn giúp lực lượng công an gần dân, sát dân hơn, giúp người dân dễ dàng tiếp cận các dịch vụ công, phản ánh thông tin và nhận được sự hỗ trợ kịp thời nhất.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Hà Nội, cũng được trao tặng Huân chương Quân công hạng Nhì.

Ngoài ra, nhiều cán bộ, chỉ huy cấp Phòng và Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cũng được trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba.