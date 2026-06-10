Công an tìm bị hại vụ lừa góp vốn chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng

Công an tỉnh Đắk Lắk thông báo tìm bị hại vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 300 tỷ đồng. Bị can Trần Thị Phi Yến bị cáo buộc kêu gọi góp vốn đầu tư đấu giá tài sản chiếm đoạt tiền.

Đối tượng Trần Thị Phi Yến. Ảnh: Tiền Phong.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát thông báo tìm bị hại trong vụ "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Theo cơ quan điều tra, bị can Trần Thị Phi Yến (SN 1986, trú phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cùng đồng phạm đã sử dụng thủ đoạn đưa ra các thông tin gian dối về nhu cầu vay mượn tiền hoặc kêu gọi nhiều cá nhân góp vốn đầu tư tham gia các đợt đấu giá tài sản như quyền sử dụng đất, lô cao su, lô phế liệu...

Các đối tượng hứa hẹn sau khi đấu giá thành công sẽ chia lợi nhuận cao cho những người góp vốn. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền vay hoặc tiền góp vốn đầu tư, các đối tượng đã chiếm đoạt tài sản.

Để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nội dung vụ án và xử lý theo quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị những cá nhân từng giao dịch cho vay tiền hoặc góp vốn đầu tư với Trần Thị Phi Yến và bị chiếm đoạt tài sản bằng phương thức, thủ đoạn nêu trên nhanh chóng đến trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk.

Cơ quan điều tra cho biết, việc trình báo của các bị hại có ý nghĩa quan trọng trong quá trình làm rõ hành vi phạm tội, xác định thiệt hại cũng như bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của những người liên quan theo quy định của pháp luật.

Như Tiền Phong đưa tin, kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 5/2025 đến tháng 4/2026, Yến và đồng phạm đã đưa ra nhiều thông tin gian dối, mạo danh cán bộ, nhân viên các trung tâm đấu giá tài sản, đồng thời làm giả các tài liệu, chứng từ liên quan đến hoạt động đấu giá tại nhiều tỉnh, thành như Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai, Hà Nội...

Bằng thủ đoạn này, các đối tượng kêu gọi, thu hút người dân góp vốn đầu tư với lời hứa sẽ được hưởng lợi nhuận cao từ các thương vụ đấu giá tài sản. Tin tưởng, nhiều người đã chuyển tiền cho các đối tượng.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Yến và đồng phạm đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng của 2 nạn nhân cùng trú tại phường Buôn Ma Thuột.