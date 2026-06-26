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Pháp luật

Công an thu giữ hơn 5.000 viên ma túy tổng hợp

  • Thứ sáu, 26/6/2026 22:06 (GMT+7)
  • 16 phút trước

Ngày 26/6, Công an phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa đấu tranh, triệt phá vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, bắt giữ đối tượng Đỗ Hải Sơn.

Công an phường Hạc Thành đã tạm giữ hình sự Đỗ Hải Sơn để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, sáng 22/6, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 47, đoạn qua khu phố Phú Thọ 4, phường Hạc Thành, tổ công tác của Công an phường Hạc Thành phát hiện Đỗ Hải Sơn có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng công an bắt quả tang đối tượng đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ tại chỗ 3 túi nilon chứa 606 viên hồng phiến.

Từ lời khai của đối tượng và các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an phường Hạc Thành khẩn trương mở rộng điều tra, tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng tại thôn Bách Lợi, xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Quá trình khám xét, lực lượng Công an tiếp tục phát hiện và thu giữ thêm 4.200 viên ma túy tổng hợp; một túi nilon chứa chất bột màu trắng nghi là heroin; một cân điện tử cùng nhiều tang vật phục vụ hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

Tổng số tang vật thu giữ trong vụ án gồm hơn 5.000 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều vật chứng liên quan.

Công an phường Hạc Thành đã tạm giữ hình sự Đỗ Hải Sơn để phục vụ công tác điều tra; đồng thời hoàn thiện hồ sơ, chuyển vụ việc đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

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https://cand.vn/cong-an-phuong-hac-thanh-thu-giu-hon-5000-vien-ma-tuy-tong-hop-post814975.html

Theo Trần Thắng/Công an nhân dân

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