Công an phường ở Thủ Đức triển khai 'Tủ bánh mỳ 0 đồng' tại bệnh viện

Mỗi sáng thứ ba, thứ năm hàng tuần, Công an phường Tam Phú triển khai mô hình "Tủ bánh mỳ 0 đồng” cho người dân đi khám chữa bệnh và người nghèo tại Bệnh viện TP Thủ Đức.

Ngày 4/1, Công an phường Tam Phú, TP Thủ Đức, cho biết đơn vị vừa triển khai mô hình “Tủ bánh mỳ 0 đồng” trước cổng Bệnh viện thành phố Thủ Đức.

Công an phường Tam Phú triển khai mô hình "Tủ bánh mỳ 0 đồng". Ảnh: Anh Dũng.

Hoạt động này xuất phát từ tình hình thực tế, một số bệnh nhân đi khám bệnh tại Bệnh viện thành phố Thủ Đức và người dân có hoàn cảnh khó khăn đôi khi phải nhịn ăn sáng.

Do đó, Công an phường Tam Phú đã quyết định thực hiện mô hình “Tủ bánh mỳ 0 đồng” vào 6h45 sáng thứ ba, thứ năm hàng tuần. Với số lượng hơn 100 ổ mỗi buổi sáng, được bảo quản đảm bảo vệ sinh trước khi đến tay những người có hoàn cảnh khó khăn.

“Tuy chưa thật sự đáp ứng được hết nhu cầu của người dân nhưng đó là tấm lòng của tập thể công an phường Tam Phú. Để có kinh phí thực hiện, Ban chỉ huy công an phường cùng toàn thể cán bộ chiến sĩ đã thống nhất trích một phần lương của mình, ủng hộ thực hiện mô hình”, lãnh đạo Công an phường Tam Phú chia sẻ.

Mô hình triển khai vào thứ ba, thứ năm hàng tuần.

Công an phường Tam Phú cho rằng số tiền mỗi cán bộ, chiến sĩ ủng hộ không nhiều nhưng thể hiện vai trò, trách nhiệm toàn thể cán bội chiến sĩ công an phường đối với công tác an sinh xã hội của địa phương cùng "Chung tay góp sức vì những hoàn cảnh khó khăn".

"Với sự nhiệt huyết và tấm lòng của các cán bộ, chiến sĩ, mô hình tủ bánh mỳ 0 đồng của công an phường Tam Phú sẽ tiếp tục phát triển và lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Ngoài ra, thứ sáu hàng tuần Công an phường còn triển khai mô hình nồi cháo nghĩa tình", lãnh đạo Công an phường Tam Phú nói.