Bình Dương: 2 học sinh lớp 5 dũng cảm bắt trộm được khen thưởng

Ngày 4/12, phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, Bình Dương tổ chức biểu dương khen thưởng hai đối với em Phạm Thị Thanh Ngân (11 tuổi), Nguyễn Huy Hoàng (10 tuổi, cùng là học sinh lớp 5, trường Tiểu học Đông An, phường Tân Đông Hiệp) vì đã dũng cảm tham gia bắt trộm.

Trước đó, khoảng 16h ngày 15/11, Lưu Tôn Bảo (23 tuổi, quê Thanh Hóa) trộm chiếc xe máy của bà Võ Thị Thùy Trang (67 tuổi) tại khu vực nghĩa trang Triều Châu, khu phố Tân An, phường Tân Đông Hiệp.

Khi bị hại truy hô, tên trộm bỏ lại tài sản và tẩu thoát. Thời điểm này, Ngân và Hoàng trên đường đi học về phát hiện, tri hô, chạy xe đạp điện đuổi theo Bảo.

Nghe tiếng truy hô, anh Nguyễn Tuấn Anh (29 tuổi, ngụ phường phường Tân Đông Hiệp) phối hợp với hai em học sinh bắt giữ được Lưu Tôn Bảo giao cho Công an phường Tân Đông Hiệp xử lý.

Qua đấu tranh khai thác, Lưu Tôn Bảo đã khai nhận hành vi trộm cắp tài sản của bà Trang.

