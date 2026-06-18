Công an lấy lời khai hàng trăm nghi phạm trong vụ lừa đảo bán hợp đồng kỳ nghỉ

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Công an TP Hà Nội khởi tố 21 vụ án tại 23 công ty mua bán thẻ sở hữu kỳ nghỉ, khởi tố 187 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
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Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các công ty này đã chiếm đoạt của gần 500 bị hại với số tiền hơn 181,4 tỷ đồng.
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Quá trình điều tra, Công an TP Hà Nội đã khám xét nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng, thu giữ hơn 16,6 tỷ đồng tiền mặt; phong tỏa hơn 59,7 tỷ đồng trong tài khoản; tạm giữ 7 ôtô, 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng.
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Các nghi phạm chủ yếu thực hiện 2 hình thức lừa đảo là "mua bán kỳ nghỉ" và "chuyển nhượng kỳ nghỉ" để chiếm đoạt tiền.
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Thực tế, các công ty này không bán, không chuyển nhượng hay cho thuê kỳ nghỉ cho bất kỳ khách hàng nào.
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Đáng chú ý, nhiều nạn nhân là người cao tuổi, bị dẫn dụ bởi lời hứa có thể bán lại thẻ kỳ nghỉ với giá cao hơn giá mua ban đầu.
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Một số nhóm nghi phạm còn lập cả "hệ sinh thái" gồm nhiều công ty, tạo thành vòng tròn khép kín để tiếp tục lừa đảo người dân.
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Theo cơ quan điều tra, hành vi phạm tội có sự câu kết giữa nhiều đối tượng, phân công vai trò cụ thể, từ người chỉ đạo, người gọi điện lôi kéo khách đến người trực tiếp tiếp xúc, lừa gạt khách hàng. Các đối tượng hoạt động có kế hoạch, thống nhất mục đích chiếm đoạt tài sản. Thực tế, các công ty này không thực hiện việc chuyển nhượng, cho thuê kỳ nghỉ cho bất kỳ khách hàng nào.
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Số tiền thu được chúng dùng để trả lương, thưởng cho nhân viên và phục vụ chi tiêu cá nhân.
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Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra, xác minh, khởi tố thêm các vụ án, bị can có liên quan, đồng thời tập trung thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.
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Không chỉ ở Hà Nội, sáng 17/6, Công an TP.HCM cũng đồng loạt khám xét và bắt giữ hàng chục người liên quan đến hoạt động bán các gói sở hữu kỳ nghỉ có dấu hiệu lừa đảo quy mô lớn.
Cuốn "Pháp luật về hoạt động môi giới thương mại điện tử" nhằm cung cấp cho bạn đọc thêm một góc nhìn về hoạt động môi giới thương mại điện tử cũng như quy định pháp luật về hoạt động môi giới thương mại điện tử.