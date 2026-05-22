Lời nói sau cùng của 2 cựu Cục trưởng An toàn thực phẩm tại tòa phúc thẩm

Tại phiên tòa phúc thẩm, sai phạm của nhóm cựu cán bộ Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế bị đánh giá đe dọa tính mạng, sức khỏe của người tiêu dùng, song Hội đồng xét xử (HĐXX) ghi nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ của các bị cáo.

Trước đó, trong buổi sáng 21/5, đại diện VKS đưa ra quan điểm giải quyết đơn xin giảm án của 2 cựu Cục trưởng An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong, Trần Việt Nga cùng 32 bị cáo khác. Đại diện VKS đánh giá: "Sai phạm diễn ra trong thời gian dài, có sự cấu kết từ các lãnh đạo đến chuyên viên, gây hệ lụy xấu, đe dọa tính mạng, sức khỏe của người tiêu dùng, nên cần có hình phạt nghiêm khắc cho các bị cáo".

Là bị cáo đầu tiên nói lời sau cùng, cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế Nguyễn Thanh Phong thừa nhận: "Đây là bài học đau xót không chỉ đối với bị cáo, mà còn là bài học lớn cho những người làm công tác quản lý".

Bị cáo Nguyễn Thanh Phong mong HĐXX xem xét giảm nhẹ mức án hơn nữa theo đề nghị của VKS để các bị cáo có cơ hội cải tạo tốt, sớm trở lại với cộng đồng.

Cựu Cục trưởng An toàn thực phẩm Trần Việt Nga nói: "Bị cáo vô cùng ân hận, hối cải về những sai phạm của mình. Đây là bài học rất đau xót. Bị cáo mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật, mong HĐXX xem xét để các bị cáo sớm có cơ hội làm lại cuộc đời, tiếp tục đóng góp cho xã hội".

Hai cựu Cục phó An toàn thực phẩm, bị cáo Nguyễn Hùng Long và bị cáo Đỗ Hữu Tuấn hối hận về sai phạm, mong HĐXX xem xét hoàn cảnh gia đình cùng các tình tiết giảm nhẹ để nhận được khoan hồng. Hai cựu Trưởng phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm, bị cáo Phạm Văn Hinh và bị cáo Lê Mạnh Hùng mong HĐXX giảm án để sớm trở về với gia đình.

Bị cáo Lê Hoàng (cựu Cục phó Phòng bệnh) nói: "Đây là bài học cho đồng nghiệp. Bị cáo mong HĐXX căn cứ vào tình tiết giảm nhẹ để bị cáo nhận được sự khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt cho Trần Việt Nga (cựu Cục trưởng An toàn thực phẩm, vợ bị cáo Lê Hoàng) để sớm trở về chăm sóc gia đình".

Bị cáo Nguyễn Thị Minh Hải (Phó giám đốc Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo An toàn thực phẩm, Cục ATTP) gửi lời cảm ơn tới HĐXX đã xem xét những tình tiết giảm nhẹ, mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho lãnh đạo và đồng nghiệp trong vụ án vì thiếu hiểu biết pháp luật.

Bị cáo Nguyễn Thị Phương Lan (Trưởng phòng quản lý tiêu chuẩn và kiểm nghiệm, Cục ATTP) nhận thức sâu sắc sai lầm, gửi lời xin lỗi Bộ Y tế, Cục ATTP, mong HĐXX xem xét giảm mức án sâu cho đồng nghiệp trong vụ án.

Trong phần luận tội, đại diện VKS đề nghị giảm án cho bị cáo Nguyễn Thanh Phong 4-5 năm tù (án sơ thẩm 20 năm tù) và giảm cho bị cáo Trần Việt Nga 2-3 năm tù (án sơ thẩm 15 năm tù) cùng về tội "Nhận hối lộ".

VKS đề nghị giảm cho bị cáo Lê Hoàng 1-2 năm (án sơ thẩm 5 năm). Hai cựu Cục phó An toàn thực phẩm cũng được VKS đề nghị giảm án. Trong đó, bị cáo Nguyễn Hùng Long được đề nghị giảm án 1-2 năm tù (án sơ thẩm 12 năm tù), Đỗ Hữu Tuấn được đề nghị giảm 3-4 năm tù (án sơ thẩm 7 năm tù).

Các bị cáo còn lại cũng được VKS đề nghị giảm án. Ngoài ra, một số bị cáo không kháng cáo nhưng cũng được đề nghị giảm 3-6 tháng tù.