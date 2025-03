Công an lập danh sách 21 người nghi vấn 'xin đểu' tại nghĩa trang

Liên quan vụ nhóm người “xin đểu” tại nghĩa trang Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận), công an đã lập danh sách 21 đối tượng nghi vấn hoạt động phạm tội và vi phạm pháp luật.

Ngày 14/3, Công an phường Phú Hài, TP Phan Thiết đã có báo cáo gửi công an tỉnh về tình hình an ninh trật tự tại nghĩa trang TP Phan Thiết, liên quan đến phản ánh nhóm người có hành vi “xin đểu” tiền quét dọn mồ mả.

Nhóm người được cho có hành vi "xin đểu" tiền quét dọn mồ mả tại nghĩa trang Phan Thiết. Ảnh cắt từ clip.

Theo Công an phường Phú Hài, tại khu vực nghĩa trang tập trung nhiều lao động tự do, chủ yếu làm thuê cho các cơ sở xây dựng mộ, dịch vụ liên quan đến việc mai táng, cải táng cũng như việc thỏa thuận nhận hợp đồng chăm sóc mộ.

Số lao động này không chịu sự quản lý của ban quản lý nghĩa trang, từ đó hình thành nên nhiều nhóm nhỏ lẻ và thường xuyên tụ tập, câu kết với nhau, trong số này có nhiều đối tượng nghiện ma túy. Mỗi khi có người đi tảo mộ, viếng mộ, các đối tượng tự ý quét dọn rồi đòi tiền công, xin bánh trái đã cúng và có lời nói phản cảm khi không được sự đồng ý của các gia đình đi tảo mộ, viếng mộ hoặc khi được cho ít tiền.

Công an phường Phú Hài đã lập danh sách đối với 21 đối tượng nghi vấn hoạt động phạm tội và vi phạm pháp luật tại khu vực nghĩa trang, trong đó đưa nhiều đối tượng vào diện quản lý và đưa đi cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Trước đó vào ngày 9/3, tài khoản Nguyễn Thành Trung đăng tải trên mạng xã hội đoạn clip dài gần hai phút với nội dung, hình ảnh phản ánh một nhóm người có hành vi “xin đểu” người nhà đi thăm, viếng mộ tại nghĩa trang TP Phan Thiết gây bức xúc.

Sau đó, Thành ủy Phan Thiết đã có công văn đề nghị UBND TP chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp Ban quản lý nghĩa trang TP kiểm tra nội dung vụ việc, xác định tổ chức, cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có).