Công an làm việc với 3 thanh niên cợt nhả chương trình 'Sao sáng dẫn đường'

Công an Ninh Bình đang làm việc với 3 thanh niên có hành vi dựng clip cợt nhả, thiếu tôn trọng khi tái hiện một chương trình tri ân liệt sĩ rồi đăng lên mạng.

Ngày 28/7, Công an tỉnh Ninh Bình làm việc với 3 nam thanh niên liên quan đoạn clip tái hiện một phần chương trình cầu truyền hình “Sao sáng dẫn đường - Hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ” phát sóng trên VTV1 tối 26/7.

Đoạn clip gây bức xúc trên mạng xã hội khi tái hiện chương trình bằng lối thể hiện cợt nhả, thiếu tôn trọng, vô cảm, kèm nhiều lời thoại phản cảm, không phù hợp.

Nhóm 3 thanh niên tại buổi làm việc với công an. Ảnh: Công an Ninh Bình.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Ninh Bình khẩn trương xác minh, điều tra, làm rõ.

Qua đó, lực lượng chức năng xác định 3 người xuất hiện trong clip gồm: L.N.L (sinh năm 2004, trú tại phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình), T.T.H. (sinh năm 2004, trú tại phường Hoàng Mai, TP Hà Nội), V.C.G.B. (SN 2007, trú tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội).

Làm việc với cơ quan công an, cả 3 người thừa nhận ngẫu hứng diễn và quay đoạn clip trên mà không có kịch bản từ trước.

Sau đó, L.N.L. đăng tải video lên tài khoản mạng xã hội cá nhân với mục đích để bạn bè xem, không nhằm xúc phạm chương trình hay bất kỳ cá nhân, tổ chức nào. Khi nhận thấy đoạn clip gây phản ứng trái chiều, cả 3 người nhận thức được hành vi không phù hợp và chủ động gỡ bỏ clip.

3 người cũng đã đăng tải video nội dung xin lỗi trên các tài khoản mạng xã hội của bản thân.

Cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ các tình tiết liên quan và sẽ xem xét xử lý nếu phát hiện hành vi vi phạm.

Đoạn clip tái hiện một phần chương trình cầu truyền hình “Sao sáng dẫn đường” với cách thể hiện bị nhiều người cho là phản cảm, thiếu tôn trọng, khiến cộng đồng mạng bức xúc. Ảnh cắt từ clip.

Trước đó, nhiều đoạn clip được lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội ghi lại cảnh nhóm thanh niên này diễn lại một số phân đoạn trong chương trình cầu truyền hình “Sao sáng dẫn đường - hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ”.

Tuy nhiên, thay vì giữ sự trang nghiêm của nội dung gốc, các thành viên trong clip lại có những cử chỉ, biểu cảm cợt nhả, lời nói và cách thể hiện bị nhiều người cho là phản cảm, không tôn trọng.

Đáng chú ý, đoạn clip được đăng tải vào đúng ngày 27/7, khi cả nước đang dành sự tri ân, tưởng nhớ trang trọng nhất cho các thương binh, liệt sĩ, càng khiến nhiều người bức xúc.

Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông về trách nhiệm của người sáng tạo nội dung trên không gian mạng, nhất là khi khai thác những chủ đề gắn với lịch sử, truyền thống và các giá trị thiêng liêng của dân tộc.