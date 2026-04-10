Công an khám nghiệm hiện trường nghi có nhiều người tử vong

Chiều 10/4, trao đổi với Tiền Phong, một lãnh đạo Đảng ủy xã Cát Tiến (Gia Lai) cho biết, công an tỉnh đang khám nghiệm hiện trường tại nhà một người dân ở thôn Chánh Hóa, sau khi có tin báo có người tử vong.
Theo lãnh đạo này, sự việc được người dân phát hiện báo cho cơ quan chức năng lúc 14h30 cùng ngày. Nơi xảy ra sự việc thường ngày có một người phụ nữ sống cùng con gái và hai cháu ngoại.
Theo một người thân của gia đình nạn nhân, 4 người trong ngôi nhà nêu trên đều đã tử vong. Tuy nhiên, hiện cơ quan công an chưa cung cấp thông tin cụ thể.
Báo Tiền Phong sẽ tiếp tục thông tin sự việc.
