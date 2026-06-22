Công an hỗ trợ người dân tìm lại người thân bị lôi kéo sinh hoạt đạo trái phép

Công an TP Hà Nội vừa hỗ trợ một gia đình tìm lại con gái sau thời gian bị lôi kéo tham gia sinh hoạt trong tổ chức "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ".

Trước đó, Công an TP Hà Nội tiếp nhận đơn trình báo của gia đình ông N.V.Q về việc con gái ông đang là sinh viên đại học, do bị các đối tượng lôi kéo tham gia tổ chức sinh hoạt đạo trái phép nên đã có biểu hiện thay đổi nhận thức, lối sống và nhiều lần bỏ nhà đi.

Thư cảm ơn của gia đình ông N.V.Q. Ảnh: Công an Hà Nội.

Phòng An ninh nội địa, Công an TP Hà Nội đã phối hợp lực lượng Công an phường Hà Đông khẩn trương xác minh, triển khai các biện pháp công tác, tiếp cận và vận động con gái ông Q. quay trở về với gia đình.

Quá trình đón con gái, ông N.V.Q đã đại diện gia đình, gửi thư cảm ơn Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, Phòng An ninh nội địa và Công an phường Hà Đông vì sự tận tình giúp đỡ, qua đó lan tỏa hình ảnh đẹp về lực lượng Công an Thủ đô "vì Nhân dân phục vụ".

Đảng và Nhà nước luôn tôn trọng và bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người dân, đồng thời cũng nghiêm cấm các hành vi vi phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, xâm phạm trật tự an toàn, đạo đức xã hội; xâm phạm thân thể, sức khỏe, tính mạng, tài sản; xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên và các bậc phụ huynh cần nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để lôi kéo người tham gia các hội nhóm trái pháp luật.

Công an Thành phố sẽ tiếp tục tăng cường nắm tình hình, xử lý nghiêm các vi phạm nhằm đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.