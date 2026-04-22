Công an Hà Nội truy tìm đối tượng nhận 2 tỷ đồng góp vốn rồi biến mất

Ngày 22/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội cho biết đang truy tìm đối tượng Trần Văn Tân để điều tra làm rõ hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản số tiền 2 tỷ đồng.

Theo hồ sơ điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang thụ lý xác minh đơn tố giác đối với Trần Văn Tân (sinh năm 1981; hộ khẩu thường trú tại Cụm 10, xã Liên Minh, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội).

Theo thông tin từ cơ quan công an, vào ngày 26/12/2018, thông qua hình thức nhận tiền để cùng góp vốn đầu tư mua bán thành phẩm Inox của Công ty TNHH Hoàng Vũ, Trần Văn Tân đã nhận số tiền 2 tỷ đồng . Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, đối tượng đã không thực hiện theo cam kết và có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Trần Văn Tân.

Quá trình xác minh, cơ quan Công an cho biết hiện chưa xác định được Trần Văn Tân đang ở đâu. Để phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy tìm đối tượng lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nêu trên.

Đặc điểm nhận dạng đối tượng truy tìm: Họ và tên: Trần Văn Tân; sinh năm 1981; Trú tại cụm 10, xã Liên Minh, TP Hà Nội. Đối tượng bị truy nã về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan công an đề nghị người dân ai biết hoặc nhìn thấy đối tượng Trần Văn Tân ở đâu thì báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội qua số điện thoại 0866.183.988 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cung cấp sẽ được bảo mật và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.