Công an Hà Nội huy động cán bộ chiến sĩ giúp người dân dọn dẹp sau lũ

Công an Hà Nội tiếp tục huy động hơn 200 cán bộ chiến sĩ (CBCS) các đơn vị phối hợp với Công an xã Đa Phúc, Đoàn thanh niên xã Đa Phúc cùng nhân dân tổ chức dọn dẹp tại những khu vực nước vừa rút.

Là một trong số những địa phương bị ảnh hưởng nặng bởi trận lụt lịch sử khi nước sông Cầu dâng cao do ảnh hưởng của bão số 11, đến nay, dù nước đã rút, nhưng đời sống của người dân vẫn chưa thể quay trở lại như bình thường.

Tại thôn Ngô Đạo, xã Đa Phúc, sau trận lụt, bùn đất, rác thải, cành cây đổ gãy… ngổn ngang ở nhiều nơi. Một số tuyến đường chưa thể lưu thông.

Với phương châm nước rút đến đâu vệ sinh đến đó, ngày 17/10, CATP tiếp tục huy động hơn 200 CBCS các đơn vị phối hợp với Công an xã Đa Phúc, Đoàn thanh niên xã Đa Phúc cùng nhân dân, các ngành, đoàn thể ở địa phương tổ chức quyét dọn, lau rửa nhà cửa, các tuyến đường, đồ dùng, tài sản tại những khu vực nước vừa rút.

Cán bộ chiến sĩ Công an Thủ đô giúp người dân tổ chức thu hoạch, cắt lúa. Ảnh: CAHN.

Công tác dọn dẹp gặp không ít khó khăn do khối lượng bùn rất dày, lầy lội; lượng rác thải, cành cây, đồ vật trôi dạt đọng lại trên diện rộng. Trời nắng to khiến công tác dọn dẹp gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm, CBCS vẫn nỗ lực, không quản vất vả, tích cực hỗ trợ bà con dọn dẹp, khơi thông cống rãnh, góp phần bảo đảm vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Bà Vũ Thị Cảnh (xóm 4, thôn Ngô Đạo, xã Đa Phúc) cho biết: "Bản thân cảm thấy rất xúc động khi được lực lượng chức năng hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh. Nhờ sự giúp sức tận tình của các cán bộ, chiến sĩ Công an cùng các lực lượng, bà con trong xóm từng bước ổn định cuộc sống, khôi phục lại nhà cửa và môi trường sinh hoạt. Nếu không được giúp đỡ, việc dọn dẹp sẽ phải kéo dài thêm nhiều ngày, ảnh hưởng tới cuộc sống".

Cán bộ chiến sĩ Công an Thủ đô giúp người dân dọn dẹp sau lũ. Ảnh: CAHN.

Quá trình dọn dẹp, lực lượng Công an nhận được nhiều tình cảm của nhân dân. Nhiều bà con đã mang nước uống đến tiếp sức cho CBCS. Tại thôn Đông Ngàn (xã Đa Phúc), CBCS các đơn vị tiếp tục phối hợp với bà con địa phương tổ chức thu hoạch, cắt lúa.

Theo ông Nghiêm Hữu Luận, Trưởng thôn Đông Ngàn, dự kiến trong ngày 17/10 sẽ thu hoạch lúa trên diện tích khoảng 3 ha tại cánh Đồng Trong.

Dù còn nhiều khó khăn, song với sự chủ động, quyết liệt và tinh thần "vì Nhân dân phục vụ", lực lượng Công an Thủ đô đang trở thành điểm tựa vững chắc cho người dân. Hình ảnh những chiến sĩ tận tụy giúp đỡ nhân dân đã để lại ấn tượng sâu đậm, lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an Thủ đô hết lòng vì nhân dân phục vụ.