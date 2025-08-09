Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Công an Hà Nội công khai số điện thoại 19 Đội trưởng CSGT

  • Thứ bảy, 9/8/2025 06:50 (GMT+7)
  • 31 phút trước

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP. Hà Nội công khai số điện thoại đội trưởng các đơn vị, để tiếp nhận phản ánh của người dân.

Cong khai CSGT Ha Noi anh 1

Tổ công tác CSGT Hà Nội kiểm tra nồng độ cồn tài xế.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Giám đốc Công an TP. Hà Nội về cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân, Phòng CSGT tiếp tục công khai số điện thoại cá nhân của đội trưởng các đội công tác có chức năng tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm và giải quyết thủ tục hành chính.

Việc công khai số điện thoại cá nhân của đội trưởng các đội công tác nhằm phát huy hơn nữa hiệu quả công tác tiếp nhận phản ánh, đóng góp ý kiến của người dân theo từng lĩnh vực, địa bàn phụ trách, thể hiện tinh thần gần dân, trọng dân, vì nhân dân phục vụ.

Theo đó, các cá nhân, tổ chức có thể nhắn tin, gọi điện (qua Zalo, Viber) đến số điện thoại của đội trưởng các đơn vị để phản ánh, đóng góp ý kiến liên quan đến công tác bảo đảm TTATGT hoặc hoạt động của lực lượng CSGT Hà Nội. Thông tin được tiếp nhận trong và ngoài giờ hành chính.

Cong khai CSGT Ha Noi anh 2

Danh sách số điện thoại 19 Đội trưởng CSGT thuộc Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội.

Ngoài ra, người dân có thể phản ánh vi phạm, tai nạn, ùn tắc giao thông hoặc tình hình tội phạm trên các tuyến giao thông qua các kênh: Trực ban Phòng CSGT 0243.942.4451, Trung tâm điều khiển giao thông (Phòng CSGT) 0692.196.550 hoặc Ứng dụng iHanoi (trên điện thoại thông minh). Mọi thông tin sẽ được tiếp nhận, xử lý kịp thời theo quy định.

Người dân TP.HCM vây kín các 'bóng hồng' CSGT xin chụp ảnh, tặng quà Tối 7/6, sau khi kết thúc buổi trình diễn trong khuôn khổ chương trình "Vinh quang Công an Nhân dân", hàng nghìn người dân vây quanh các nữ chiến sĩ CSGT xin chụp ảnh, tặng quà.

Phát ngôn thiếu chuẩn mực, một cán bộ CSGT Đắk Lắk bị điều chuyển

Công an tỉnh Đắk Lắk đã điều chuyển một cán bộ ra khỏi lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) vì phát ngôn thiếu chuẩn mực với dân; đồng thời tiếp tục xác minh để xử lý kỷ luật theo quy định.

16:51 6/8/2025

Sắp tới, người dân chỉ cần mang thẻ Căn cước khi tham gia giao thông

Theo Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an, 35 trung tâm dữ liệu giao thông sẽ được xây dựng, hợp nhất dữ liệu liên ngành, tiến tới bỏ hoàn toàn giấy tờ khi đi đường.

22:00 26/7/2025

Tàu chở 9 thuyền viên lật chìm ở Quảng Ninh

Sáng 22/7, tổ công tác Thủy đoàn 1 (Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) đã cứu hộ 9 thuyền viên trên tàu cá bị gió lốc xô lật chìm khi đang neo đậu trên sông Chanh (Quảng Ninh).

14:32 22/7/2025

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

https://tienphong.vn/cong-an-ha-noi-cong-khai-so-dien-thoai-19-doi-truong-canh-sat-giao-thong-post1767650.tpo

Thanh Hà/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Công khai CSGT Hà Nội Hà Nội Zalo CSGT Cảnh sát giao thông CSGT Hà Nội Điện thoại CSGT Công khai điện thoại

  • Zalo

    Zalo là ứng dụng nhắn tin và gọi điện miễn phí hoạt động trên nền tảng di động và máy tính, được phát triển bởi đội ngũ kỹ sư của công ty VNG và ra mắt lần đầu tháng 12/2012. Tháng 6/2016, Zalo bắt đầu phát hành phiên bản địa phương đầu tiên ở thị trường Myanmar. Tháng 5/2018, Zalo chính thức đạt mốc 100 triệu người dùng.

    Bạn có biết: Tải Zalo PC cho máy tính để sử dụng các tính năng vượt trội trên Zalo PC như gửi file 1GB, Chụp màn hình, Chat nhóm, Phân loại nhóm,…

    • Ra mắt: 12/2012
    • Công ty phát triển: VNG

    Website

  • Hà Nội

    • Diện tích: 3.358,9 km²
    • Dân số: 7.328.400 người (2016)
    • Phân chia hành chính: 12 quận, 17 huyện và 1 thị xã
    • Vùng: Đồng bằng sông Hồng
    • Mã điện thoại: 24
    • Biển số xe: 29, 30, 31, 32, 33

Đọc tiếp

Mien Bac nang nong gay gat hinh anh

Miền Bắc nắng nóng gay gắt

25 phút trước 06:56 9/8/2025 Xã hội Xã hội

0

Hôm nay (9/8) miền Bắc tiếp tục tăng 1-2 độ so với hôm qua, nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Miền Trung cũng nắng nóng gay gắt diện rộng.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý