Công an Hà Nội cảnh báo thủ đoạn 'xào' tin cũ câu view

Trước tình trạng một số tài khoản mạng xã hội đăng tải, chia sẻ thông tin sai lệch, gây hiểu lầm trong dư luận. Ngày 19/2, Công an thành phố Hà Nội gửi đi cảnh báo, khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động kiểm chứng thông tin trước khi lan truyền trên không gian mạng.

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 19h ngày 18/02/2026, một tài khoản mạng xã hội mang tên H’My đăng tải nội dung liên quan đến vụ tai nạn giao thông liên hoàn nghiêm trọng.

Đáng chú ý, bài viết không nêu rõ thời gian, địa điểm xảy ra vụ việc, khiến nhiều người dùng mạng xã hội hiểu nhầm đây là vụ tai nạn mới xảy ra trên địa bàn Hà Nội, từ đó chia sẻ với tốc độ nhanh chóng.

Tài khoản MXH đăng tải các thông tin trình bày theo hướng như tin tức mới, qua đó gây hoang mang, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

Thông tin thiếu kiểm chứng đã nhanh chóng lan truyền, gây hoang mang trong dư luận và tác động tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định nội dung trên thực chất là vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 5/4/2023 tại đường Võ Chí Công, nay thuộc phường Tây Hồ, Hà Nội.

Vụ việc đã được các cơ quan chức năng thụ lý, giải quyết dứt điểm theo đúng quy định pháp luật ngay sau khi xảy ra, không phải sự việc mới như cách bài đăng thể hiện.

Đánh giá ban đầu cho thấy tài khoản H’My có dấu hiệu hoạt động nhằm mục đích thu hút tương tác trên mạng xã hội. Tài khoản này thường xuyên sử dụng nội dung do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra hoặc cắt ghép tinh vi.

Thủ đoạn phổ biến là đăng lại các vụ việc đã xảy ra từ trước nhưng trình bày theo hướng như thông tin mới, giật tít gây sốc, qua đó kích thích tò mò và gia tăng lượt tương tác.

Hành vi này không chỉ làm nhiễu loạn thông tin mà còn ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan chức năng, gây bất ổn dư luận và tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các hệ lụy về an ninh trật tự.

Theo Công an thành phố Hà Nội, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường công tác theo dõi, giám sát không gian mạng; kịp thời phát hiện, xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, thông tin gây hiểu lầm hoặc cố tình xuyên tạc bối cảnh sự việc nhằm mục đích xấu.

Cơ quan Công an khẳng định sẽ áp dụng các biện pháp nghiệp vụ cần thiết để làm rõ động cơ, mục đích của các tài khoản có dấu hiệu vi phạm, bảo đảm môi trường mạng minh bạch, an toàn.

Trước diễn biến phức tạp của tình trạng tin giả, tin cũ “đội lốt” tin mới, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội.

Người dân không nên chia sẻ các bài viết chưa được kiểm chứng, không rõ nguồn gốc; đồng thời chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện nội dung có dấu hiệu vi phạm, góp phần xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh.