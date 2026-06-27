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Pháp luật

Công an Đồng Nai trục xuất 28 người nước ngoài cư trú, lao động trái phép

  • Thứ bảy, 27/6/2026 11:19 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Công an thành phố Đồng Nai vừa tổ chức trục xuất 28 người nước ngoài vi phạm quy định về cư trú và lao động.

Thực hiện đợt cao điểm 50 ngày đêm từ 17/6 - 5/8/2026 về tổng rà soát, kiểm tra, xử lý các vi phạm liên quan đến người nước ngoài trên địa bàn, Công an thành phố Đồng Nai vừa tổ chức trục xuất 28 người nước ngoài vi phạm quy định về cư trú và lao động thông qua Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất về nước theo đúng quy định của pháp luật.

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Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Đồng Nai phối hợp các đơn vị có liên quan trục xuất người nước ngoài cư trú, lao động bất hợp pháp về nước thông qua Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Ảnh: TTXVN.

Theo Công an thành phố Đồng Nai, qua công tác kiểm tra, xác minh, lực lượng chức năng xác định 28 người nước ngoài trên đều là công dân nước ngoài, nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích du lịch nhưng sau đó ở lại lao động và lưu trú quá thời hạn cho phép tại một số doanh nghiệp trên địa bàn các phường, xã của thành phố Đồng Nai.

Căn cứ quy định tại Nghị định số 282/2025/NĐ-CP và các quy định của pháp luật về xuất nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, Công an thành phố Đồng Nai đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp trên về các hành vi: Nhập cảnh không đúng mục đích đăng ký trong hồ sơ xin cấp thị thực và lưu trú quá thời hạn khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Hình thức xử lý gồm phạt tiền và áp dụng biện pháp trục xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Công an thành phố Đồng Nai khuyến cáo người nước ngoài khi nhập cảnh, cư trú và hoạt động tại Việt Nam cần chấp hành các quy định của pháp luật; nhập cảnh đúng mục đích ghi trong thị thực; không làm việc khi chưa được cấp phép theo quy định; thực hiện đầy đủ việc khai báo, đăng ký và gia hạn tạm trú; tuân thủ các quy định về an ninh, trật tự tại địa phương.

Đồng thời, các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân sử dụng lao động là người nước ngoài cần chủ động rà soát, thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý và sử dụng lao động nước ngoài, tránh phát sinh vi phạm.

Công an thành phố Đồng Nai cho biết đơn vị tiếp tục thực hiện kế hoạch 50 ngày đêm tổng kiểm tra, tăng cường rà soát, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh, cư trú, lao động của người nước ngoài cũng như các hành vi vi phạm pháp luật khác, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm kỷ cương pháp luật và xây dựng môi trường sống, làm việc an toàn, ổn định trên địa bàn thành phố.

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https://baotintuc.vn/an-ninh-trat-tu/cong-an-dong-nai-truc-xuat-28-nguoi-nuoc-ngoai-cu-tru-lao-dong-trai-phep-20260627100238663.htm

Theo Sỹ Tuyên/TTXVN

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