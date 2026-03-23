Công an điều tra vụ thanh niên chặn đánh người phụ nữ trong ngõ

Công an phường đang điều tra vụ thanh niên chặn xe, chửi bới và đánh người phụ nữ trong ngõ. Nghi phạm đã thừa nhận hành vi do mâu thuẫn cá nhân.

Thanh niên tát nhiều lần vào vùng đầu và mặt người phụ nữ. Ảnh: Công an thành phố Hà Nội.

Ngày 23/3, Công an phường Định Công (Hà Nội) cho biết đang nhanh chóng điều tra vụ việc có dấu hiệu cố ý gây thương tích, liên quan đến một thanh niên chặn xe, hành hung phụ nữ trong ngõ.

Trước đó, ngày 21/3/2026, đơn vị tiếp nhận tin báo về việc chị Đ.T.V.A bị người thân là Nguyễn Văn Khuyến gây thương tích tại khu vực Định Công Thượng.

Nghi phạm tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an thành phố Hà Nội.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng công an đã khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc.

Theo kết quả xác minh ban đầu, do mâu thuẫn cá nhân, Khuyến đã chặn xe của hai người phụ nữ đang di chuyển bằng xe máy, có lời lẽ chửi bới, sau đó tát nhiều lần vào vùng đầu và mặt nạn nhân.

Tại cơ quan công an, nghi phạm đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Hiện Công an phường Định Công tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.