Công an điều tra vụ rừng tự nhiên bị chặt phá bất thường ở Thanh Hóa

Theo đó, ngày 27/8, ông Nguyễn Đức Lục, Chủ tịch UBND xã Điền Lư, huyện Bá Thước (Thanh Hoá) thông tin: Vào lúc 10 giờ 50 phút ngày 9/8/2024, UBND xã Điền Lư nhận được tin báo của trưởng thôn Điền Giang về việc tại núi đá vôi Thung Moong (khu vực giáp ranh mỏ đá của Công ty đầu tư và xây dựng Thiên Mã) có hiện tượng chặt, phá rừng trái phép. Sau khi nhận được tin báo, UBND xã Điền Lư đã vào cuộc, xử lý theo nội dung tố giác của công dân.

Ngày 10/8, UBND xã phối hợp cùng Kiểm lâm viên địa bàn, Trưởng thôn Điền Giang đi kiểm tra xác minh. Qua kiểm tra tại khu vực núi đá vôi Thung Moong thuộc địa phận thôn Điền Giang, xã Điền Lư tại khoảnh 1, tiểu khu 298b là rừng sản xuất, trạng thái rừng tự nhiên núi đá với số lượng cây bị chặt hạ trên 40 cây và là loại cây gỗ thông thường, có khối lượng khoảng 1,861 m3.

Hạt kiểm lâm huyện Bá Thước cũng đã vào cuộc, giao UBND xã phối hợp với thôn Điền Giang tổ chức họp nhân dân để tuyên truyền về hành vi chặt, phá rừng trái pháp luật tại khu rừng Thung Moong để nhân dân biết và tố giác đối tượng.

Trong hai ngày 21 và 22/8, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra tại hiện trường cho thấy, diện tích rừng bị chặt phá là 4.490 m2, số cây bị chặt phá là 108 cây có khối lượng là 5,75 m3, trong đó có 66 cây bị chặt gãy, đường kính từ 8-50 cm và 42 cây bị cắt một phần thân, đường kính từ 10-35 cm...

Hiện Công an huyện Bá Thước và các đơn vị liên quan đang xác minh, xử lý vụ việc.

