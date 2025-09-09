Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Công an điều tra vụ bé trai bị cha đá, đạp dã man ở Lâm Đồng

  • Thứ ba, 9/9/2025 06:32 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Vụ bé trai 2 tuổi bị người cha đá, đạp tàn nhẫn rồi nhấc bổng lên dọa ném xuống đất trong clip lan truyền trên mạng đang được công an xã Di Linh, Lâm Đồng điều tra.

Bao hanh be trai anh 1

Người cha cầm áo nhấc bổng đứa bé lên cao dọa ném xuống đất.

Ngày 8/9, nguồn tin riêng của Báo Điện Tử VTC News cho biết lực lượng Công an xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng đang vào cuộc điều tra vụ người đàn ông đánh đập con trai nhỏ được phản ánh trong video lan truyền trên mạng xã hội Facebook chiều cùng ngày.

Video dài 1 phút 43 giây ghi cảnh bé trai khoảng 2 tuổi nằm trên nền đất la khóc khi bị người đàn ông, được cho là cha của bé, đá, đạp mạnh vào người. Không động lòng trước tiếng khóc của đứa trẻ, người đàn ông vẫn chửi bới, hăm dọa, túm áo nhấc bổng bé lên cao và dọa ném xuống đất.

Đoạn video nhanh chóng gây làn sóng phẫn nộ trong dư luận, nhiều người giận dữ lên án hành động tàn nhẫn của người đàn ông.

Vụ việc được xác định là diễn ra trong một hộ gia đình ở xã Di Linh. “Sau khi nắm bắt thông tin, công an đã vào cuộc, làm việc với những người liên quan để có phương án xử lý. Người hành hung bé trai là cha đẻ. Hiện tại, sức khỏe bé trai ổn định và cơ quan chức năng giao cho một người thân của cháu trực tiếp chăm sóc”, nguồn tin báo VTC News cho biết.

Vì sao mẹ bé 16 tháng tuổi bị bạo hành viết đơn bãi nại cho chị dâu?

Người mẹ có con 16 tháng tuổi bị chị dâu túm chân, ném xuống nền bê tông cho biết đã nộp đơn bãi nại. Chị nói muốn cho chị dâu cơ hội sửa sai...

17:10 8/8/2025

Tin mới vụ bé trai 16 tháng tuổi bị bác dâu ném xuống nền bê tông

Mẹ bé trai 16 tháng tuổi ở Lâm Đồng đã đưa con đến bệnh viện khám, đồng thời nộp đơn bãi nại cho người có hành vi bạo hành cháu bé.

06:24 8/8/2025

Thông tin mới nhất vụ bạo hành trẻ em ở phường Phú Nhuận, TP.HCM

Chính quyền phường Phú Nhuận xác nhận vụ clip nghi bạo hành trẻ xảy ra từ năm 2023, đồng thời đã báo cáo người đăng clip cho lực lượng chức năng thành phố.

10:12 23/7/2025

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệau để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://vtcnews.vn/cong-an-dieu-tra-vu-be-trai-bi-cha-da-dap-da-man-o-lam-dong-ar964386.html

Thiên Trang/VTC News

Bạo hành bé trai Lâm Đồng Bạo hành trẻ em Bạo hành bé trai Bạo hành Lâm Đồng

  • Lâm Đồng

    Lâm Đồng
    • Diện tích: 9.773,5 km²
    • Dân số: 1.246.200
    • Phân chia hành chính: 2 thành phố, 10 huyện
    • Vùng: Tây Nguyên
    • Mã điện thoại: 263
    • Biển số xe: 49

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý