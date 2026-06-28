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Pháp luật

Công an đang tìm kiếm bé trai gần 2 tuổi mất tích ở Cao Bằng

  • Chủ nhật, 28/6/2026 23:01 (GMT+7)
  • 54 phút trước

Công an xã Yên Thổ, tỉnh Cao Bằng phát đi thông tin tìm kiếm bé trai gần 2 tuổi, cao khoảng 50 cm, mất tích khi cùng dì đi chăn bò trên rừng.

Ngày 28/6, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, Công an xã Yên Thổ đã phát đi thông báo khẩn tìm kiếm cháu Đặng Khánh Tâm, gần 2 tuổi, trú xóm Khuổi Chuồng, xã Yên Thổ.

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Thông báo tìm kiếm và hình ảnh nhận dạng của cháu Đặng Khánh Tâm. Ảnh: Công an cung cấp

Theo đó, khoảng 17h30 ngày 26/6, cháu Tâm cùng dì đi chăn bò trên rừng thì bị mất tích đến nay chưa thấy về. Ông Đặng Văn Thằn, người thân của cháu Tâm báo chính quyền, công an xã phối hợp cùng gia đình tìm kiếm cháu đến nay vẫn chưa thấy.

Công an xã Châu Thổ cho biết, cháu Tâm sinh ngày 14/9/2024, cao khoảng 50 cm. Trước khi mất tích, cháu mặc áo cộc tay và quần đùi màu xanh dương.

Công an xã Yên Thổ đề nghị các cơ quan, đơn vị và người dân nếu phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến cháu Đặng Khánh Tâm, khẩn trương thông báo cho cơ quan công an qua Thiếu tá Đặng Phú Hùng, Trưởng Công an xã Yên Thổ, theo số điện thoại 0387.818.288.

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https://tienphong.vn/cong-an-dang-tim-kiem-be-trai-gan-2-tuoi-mat-tich-o-cao-bang-post1855127.tpo

Quốc Nam/Tiền Phong

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