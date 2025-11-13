Công an có mặt tại thẩm mỹ viện Mailisa ở TP.HCM

Sáng 13/11, lực lượng công an có mặt tại thẩm mỹ viện Mailisa cơ sở 86 - 88 - 92 Huỳnh Văn Bánh, phường Cầu Kiệu, TP.HCM.

Theo ghi nhận, lực lượng chức năng bất ngờ xuất hiện tại trụ sở chính của hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa trên đường Huỳnh Văn Bánh.

Hiện Công an TP.HCM chưa công bố nguyên nhân của đợt kiểm tra.

Cảnh sát cơ động tại thẩm mỹ viện Mailisa.

Tại hiện trường, cán bộ chiến sĩ được tổ chức thành nhiều tốp: Một phần đứng bên ngoài thực hiện công tác canh gác, phong tỏa và giữ trật tự khu vực, phần còn lại vào bên trong để làm việc, thu thập tài liệu và khám xét theo quy định tố tụng.

Nhiều nguồn tin cho rằng đây là bước tiếp theo trong quá trình xác minh hoạt động của hệ thống Mailisa, đơn vị từng bị cơ quan chức năng xử phạt vì vi phạm trong lĩnh vực hành nghề thẩm mỹ và quảng cáo vượt phạm vi cho phép.

Ghi nhận lúc 10h hơn ngày 13/11, nhiều cảnh sát tại cơ sở thẩm mỹ viện Mailisa số 6 Nguyễn Khánh Toàn (Hà Nội). Phía bên ngoài, lực lượng CSCĐ yêu cầu người dân không quay phim chụp ảnh.

Theo một nữ khách hàng làm da ở thẩm mỹ viện trên, hôm qua khi liên hệ với thẩm mỹ viện thì được thông báo vẫn làm việc bình thường. Tuy nhiên, hôm nay đến làm dịch vụ theo lịch hẹn thì được cảnh sát cho biết đang làm việc nên không được vào trong.

Nhiều cảnh sát tại cơ sở thẩm mỹ viện Mailisa số 6 Nguyễn Khánh Toàn (Hà Nội).

Cũng trong sáng 13/11, nhiều cán bộ, chiến sĩ công an có mặt tại thẩm mỹ viện Mailisa, trụ sở nằm trên đường Ngô Quyền, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Theo ghi nhận, phía trước cơ sở xuất hiện ô tô biển xanh có gắn còi ưu tiên cùng các chiến sĩ cảnh sát cơ động túc trực bên ngoài. Bên trong, lực lượng chức năng đang làm việc với một số người có liên quan. Sự việc thu hút đông người dân hiếu kỳ đứng theo dõi từ xa.

Lực lượng công an có mặt trước trụ sở thẩm mỹ viện Mailisa trên đường Ngô Quyền, phường Buôn Ma Thuột.

Một lãnh đạo Sở Y tế Đắk Lắk cho biết, đơn vị hiện chưa nhận được thông tin chính thức về vụ việc.

Được biết, thẩm mỹ viện Mailisa đã hoạt động nhiều năm tại Đắk Lắk và có lượng khách hàng lớn. Ngoài cơ sở hiện tại, đơn vị này đang xây dựng thêm một trụ sở mới trên đường Lê Thánh Tông, phường Buôn Ma Thuột.

Mailisa thành lập năm 1998 với định hướng cung cấp dịch vụ làm đẹp tự nhiên. Hiện thương hiệu có 17 chi nhánh trên toàn quốc và phục vụ hàng triệu lượt khách mỗi năm.