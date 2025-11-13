Công an xuất hiện tại thẩm mỹ viện Mailisa

Xe biển số xanh và nhiều cảnh sát xuất hiện tại thẩm mỹ viện Mailisa trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Theo Báo Tiền Phong, Pháp luật TP.HCM, ngày 13/11, nhiều cảnh sát cơ động xuất hiện tại cơ sở thẩm mỹ viện Mailisa (số 69 đường Ngô Quyền, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Theo ghi nhận của phóng viên, trước trụ sở thẩm mỹ viện Mailisa có một ôtô biển số xanh (biển số 80A) và 2 chiến sĩ cảnh sát cơ động đứng canh gác. Bên trong trụ sở, có nhiều cảnh sát đang làm việc.

Cảnh sát và xe biển số xanh xuất hiện tại thẩm mỹ viện Mailisa. Ảnh: N.D.

Trước sự xuất hiện của công an tại thẩm mỹ viện Mailisa, nhiều người dân hiếu kỳ đứng theo dõi từ xa. Theo một lãnh đạo Sở Y tế Đắk Lắk, đơn vị chưa nắm được thông tin nào liên quan đến việc công an kiểm tra thẩm mỹ viện Mailisa.

Được biết, thẩm mỹ viện Mailisa tại Đắk Lắk đã hoạt động từ nhiều năm qua. Hiện tại, thẩm mỹ viện này xây dựng thêm một trụ sở khác tại đường Lê Thánh Tông, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Cảnh sát cơ động tại thẩm mỹ viện Mailisa ở TP.HCM.

Sáng 13/11, lực lượng công an có mặt tại thẩm mỹ viện Mailisa cơ sở 86 - 88 - 92 Huỳnh Văn Bánh, phường Cầu Kiệu, TP.HCM.

Hiện Công an TP.HCM chưa công bố nguyên nhân của đợt kiểm tra.

Tại hiện trường, cán bộ chiến sĩ được tổ chức thành nhiều tốp: Một phần đứng bên ngoài thực hiện công tác canh gác, phong tỏa và giữ trật tự khu vực, phần còn lại vào bên trong để làm việc, thu thập tài liệu và khám xét theo quy định tố tụng.

Nhiều cảnh sát tại cơ sở thẩm mỹ viện Mailisa số 6 Nguyễn Khánh Toàn (Hà Nội).

Lúc hơn 10h ngày 13/11, nhiều cảnh sát tại cơ sở thẩm mỹ viện Mailisa số 6 Nguyễn Khánh Toàn (Hà Nội). Phía bên ngoài, lực lượng CSCĐ yêu cầu người dân không quay phim chụp ảnh.

Theo một nữ khách hàng làm da ở thẩm mỹ viện trên, hôm qua khi liên hệ với thẩm mỹ viện thì được thông báo vẫn làm việc bình thường. Tuy nhiên, hôm nay đến làm dịch vụ theo lịch hẹn thì được cảnh sát cho biết đang làm việc nên không được vào trong.