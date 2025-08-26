Công an cảnh báo liên quan vụ cưu mang 'vợ nhặt' ở Đồng Tháp

Liên quan đến vụ người đàn ông cưu mang “vợ nhặt” ở Đồng Tháp, ngày 25/8, Công an tỉnh Đồng Tháp đã đưa ra thông tin cảnh báo.

Theo Công an tỉnh Đồng Tháp, những ngày gần đây, cộng đồng mạng và người dân tại xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp đặc biệt quan tâm đến trường hợp của ông Ngô Hồng Minh (sinh năm 1961, cư trú tại ấp Tân Hội, xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp) sau khi người phụ nữ chung sống với ông như vợ chồng là bà N.T.G được con ruột đón về đoàn tụ tại Nghệ An vào ngày 15/8/2025.

Hàng ngày, có khoảng 10-20 chủ tài khoản TikTok, YouTube và Facebook đã trực tiếp đến nhà ông Minh để quay phim, livestream. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Tháp.

Đáng chú ý, liên quan đến vụ việc này đã xuất hiện hàng loạt chủ tài khoản mạng xã hội đến ghi hình, phỏng vấn và chia sẻ hoàn cảnh kinh tế, gia đình của ông Minh một cách công khai, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự và nguy cơ xảy ra nhiều hệ lụy đáng lo ngại.

Trước tình hình trên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chủ động phối hợp Công an xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp nắm tình hình, đảm bảo an ninh trật tự, không để phát sinh tình huống phức tạp, gây dư luận xấu tại địa phương.

Tuy nhiên, hàng ngày, có khoảng 10-20 chủ tài khoản TikTok, YouTube và Facebook đã trực tiếp đến nhà ông Minh để quay phim, livestream, cập nhật thông tin cá nhân; đồng thời, hứa hẹn vận động hỗ trợ tiền bạc, xây nhà...

Theo thông tin từ ông Minh và người thân, tính đến nay đã có nhiều Mạnh Thường Quân đến hỗ trợ ông với số tiền khoảng 60-70 triệu đồng, cùng các vật dụng cần thiết... Các lời hứa còn lại chưa được xác thực hoặc thực hiện.

Đáng chú ý, lực lượng chức năng phát hiện nhiều nội dung đăng tải thổi phồng số tiền ông Minh được nhận lên đến hàng tỷ đồng, gây hiểu lầm trong dư luận và tạo áp lực không đáng có đối với ông.

Việc công khai họ tên, địa chỉ, số nhà, hoàn cảnh của ông Minh trên mạng xã hội tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ dữ liệu cá nhân, dẫn đến các hành vi lừa đảo, giả mạo danh tính, quấy rối, gây ảnh hưởng danh dự, uy tín của ông Minh.

Theo Nghị định số 13/2023/NĐ-CP của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân, có hiệu lực từ ngày 1/7/2023 và Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, mọi tổ chức, cá nhân khi thu thập, xử lý thông tin cá nhân đều phải có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu, sử dụng đúng mục đích, đảm bảo an toàn và không được chia sẻ trái phép. Việc vi phạm có thể bị xử lý hành chính hoặc hình sự tùy theo mức độ.

Trước tình hình trên, Công an tỉnh Đồng Tháp khuyến cáo người dân cần tuân thủ nghiêm các quy định trong quá trình sử dụng mạng xã hội.

Cụ thể, phải tôn trọng quyền riêng tư của người dân; không quay phim, ghi hình, đăng tải thông tin cá nhân khi chưa có sự đồng thuận rõ ràng; không thổi phồng, bóp méo sự thật để câu view, trục lợi và tuân thủ nghiêm túc các quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Đồng thời, người dân và cộng đồng mạng cần tỉnh táo khi tiếp nhận thông tin, không chia sẻ hoặc cổ vũ những nội dung giật gân, thiếu kiểm chứng, gây ảnh hưởng tiêu cực đến cá nhân và xã hội.