'Công an AI' - mô hình sáng tạo và linh hoạt ở cơ sở của tỉnh Quảng Trị

Công an xã Minh Hóa, tỉnh Quảng Trị giải đáp thủ tục hành chính qua hình thức livestream. Ảnh: Nhân Dân

Công an tỉnh Quảng Trị chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân thông qua việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong tuyên truyền; giải đáp những thắc mắc về cải cách thủ tục hành chính, pháp luật, thông qua các buổi livestream, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính.

Livestream giải đáp

Mô hình "Công an AI" trong tuyên truyền pháp luật qua các câu chuyện tình huống, hay những phiên livestream giải đáp thắc mắc của người dân là cách làm sáng tạo, linh hoạt được lực lượng Công an cơ sở triển khai tại nhiều địa phương trong thời gian qua. Các mô hình này đang được người dân tích cực đón nhận, tiếp tục phát huy nhân rộng trong thời gian tới.

Những tháng gần đây, các buổi livestream trên mạng xã hội của Công an xã Sen Ngư (tỉnh Quảng Trị) đã được chia thành nhiều chủ đề giải đáp thắc mắc khác nhau, được thông báo trước cho người dân.

Từ đó, các thủ tục hành chính, cư trú, đất đai, đăng ký phương tiện… được Công an giải thích rõ ràng, dễ hiểu, giúp người dân thuận tiện trong thực hiện mà không phải đi lại nhiều lần.

Theo nhiều người dân, không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, mô hình livestream còn là kênh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội, tạo sự gần gũi, tin tưởng giữa lực lượng Công an với nhân dân; từng bước đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong công tác Công an ở cơ sở.

Chị Trần Thị Thủy, thôn Liêm Bắc, xã Sen Ngư cho biết: "Tôi thấy chương trình livestream của Công an địa phương rất ý nghĩa và thiết thực. Kênh thông tin này đã giúp giải đáp những thắc mắc về các vấn đề thiết thực, gắn liền với đời sống hằng ngày của người dân, từ đó người dân không cần đến trụ sở trực tiếp". Hình thức livestream của Công an địa phương không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, công sức đi lại, mà còn tạo điều kiện để người dân mạnh dạn đặt câu hỏi, được cán bộ giải thích rõ ràng, cụ thể, từ đó hiểu đúng và thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Cùng chung cảm nhận, bà Nguyễn Thị Lớn, thôn Liêm Bắc, xã Sen Ngư cho biết: "Các buổi livestream của Công an xã Sen Ngư mang lại hiệu quả thiết thực, các câu hỏi luôn được giải đáp kịp thời. Tôi mong muốn mô hình này tiếp tục được duy trì và phát huy, để người dân trên địa bàn hiểu rõ hơn các quy định mới trong thủ tục hành chính."

Không dừng lại ở việc giải đáp thắc mắc, nắm bắt vướng mắc của người dân ở góc độ pháp luật, cải cách hành chính, Công an xã Sen Ngư còn lồng ghép để tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội… Mỗi buổi livestream đã thu hút hàng chục ngàn người dân trên địa bàn xem và chia sẻ.

Thiếu tá Dương Công Hiếu, Phó Trưởng Công an xã Sen Ngư (Quảng Trị) cho biết đơn vị luôn chủ động đổi mới, nghiên cứu và hoàn thiện các phương thức, nội dung hoạt động phù hợp với thực tiễn địa phương, tạo điều kiện để người dân dễ dàng tiếp cận khoa học-công nghệ, nâng cao hiệu quả tuyên truyền phòng, chống tội phạm và giảm thiểu những sai sót trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính.

"Đột phá sáng tạo, hiến kế tài năng"

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị khẳng định, đây không phải là những sáng kiến tự phát đơn lẻ mà là kết quả cụ thể từ sự chỉ đạo quyết liệt của Công an tỉnh trong thời gian qua, thông qua phong trào thi đua “Đột phá sáng tạo, hiến kế tài năng.”

Phong trào này đã được lan tỏa rộng khắp, tập trung vào ba nhóm nội dung cốt lõi gồm: xây dựng công cụ ứng dụng nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành; đề xuất mô hình đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao sự hài lòng của nhân dân; hiến kế giải pháp đột phá hoàn thành các chỉ tiêu Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Nhờ đó, chuyển đổi số đã thực sự trở thành “văn hóa thực thi” trong từng cán bộ, chiến sỹ.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, xác định chuyển đổi số là xu thế tất yếu và là "chìa khóa" để nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, Ban Giám đốc Công an tỉnh thể hiện sự quyết tâm cao độ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhằm đưa các mô hình điểm này trở thành hoạt động thường xuyên, rộng khắp.

Công an tỉnh không dừng lại ở việc "khuyến khích", mà sẽ nâng tầm phong trào này thành yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, với lộ trình bài bản, đồng bộ.

Theo đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh sẽ chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp với công an các xã, phường, đặc khu tiến hành rà soát, đánh giá kỹ lưỡng hiệu quả của mô hình "livestream" và "Công an AI," từ đó xây dựng và ban hành bộ "Cẩm nang hướng dẫn tuyên truyền số" áp dụng cho lực lượng công an cơ sở.

Mục tiêu là để đảm bảo mọi sản phẩm truyền thông (video, bài viết, nội dung livestream) khi đến tay người dân đều phải chuẩn mực về pháp lý, thống nhất về nội dung và chuyên nghiệp về hình thức; tránh tình trạng làm tự phát, thiếu kiểm soát gây ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng.

Ban Giám đốc Công an tỉnh cũng chú trọng đào tạo nguồn nhân lực "thực chiến"; tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu theo phương châm "cầm tay chỉ việc."

Công an tỉnh Quảng Trị sẽ không dạy lý thuyết suông mà tập trung hướng dẫn cán bộ, chiến sĩ kỹ năng sử dụng các công cụ AI, kỹ năng biên tập video trên điện thoại, kỹ năng tương tác trên không gian mạng.

“Để giảm tải áp lực cho công an cơ sở, Công an tỉnh sẽ chỉ đạo xây dựng Kho dữ liệu truyền thông dùng chung. Các nội dung như kịch bản cảnh báo lừa đảo, bộ câu hỏi - đáp thủ tục hành chính thường gặp, infographic tuyên truyền... sẽ được biên tập từ cấp tỉnh và chia sẻ về cơ sở. Công an xã, phường chỉ cần khai thác và "địa phương hóa" các nội dung này cho phù hợp với đặc thù địa bàn mình, giúp tiết kiệm thời gian, công sức mà vẫn đảm bảo hiệu quả cao”, thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm cho biết.