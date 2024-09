Con trai út Donald Trump thu hút sự chú ý

Chàng sinh viên năm nhất vừa bắt đầu theo học tại NYU danh giá đang cố gắng hòa nhập với các bạn cùng lớp, nhưng sự nổi tiếng đã khiến anh trở thành ngôi sao TikTok.

Từ một nhân vật có hình tượng huyền bí trên Internet, Barron Trump đang thu hút sự chú ý của cả công chúng lẫn giới chính trị nhờ những video quay lén TikTok hay meme chế. Ảnh: Evan Vucci.

Barron Trump, con trai út của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và vợ Melania Trump, từng là một nhân vật khá bí ẩn trong mắt công chúng. Ở tuổi 18, Barron đã lớn lên trong sự chú ý của truyền thông nhưng lại tránh xa ánh đèn sân khấu.

Tuy nhiên, điều này đã thay đổi khi anh chính thức trở thành sinh viên năm nhất Đại học New York (NYU) và bắt đầu đảm nhận vai trò cố vấn chính trị cho cha mình. Sự xuất hiện của Barron đang thu hút sự chú ý của cả giới truyền thông lẫn người dùng mạng xã hội, đặc biệt là các sinh viên tại NYU.

Thuyết âm mưu vây quanh con trai Donald Trump

Theo Wired, trong suốt 2 tuần qua, TikTok tràn ngập các video về Barron tại NYU. Các sinh viên ghi lại cảnh anh tham gia các lớp học tại NYU. Những video này thường có chất lượng kém, mờ nhòe, quay lén dưới lớp áo khoác hay từ những góc khuất.

Dù vậy, chúng đã thu hút hàng triệu lượt xem, như thể Barron là một hiện tượng bí ẩn, cần phải được "săn lùng". Những clip ngắn này không chỉ xuất hiện trên TikTok mà còn lan truyền rộng rãi trên Instagram, đặc biệt là những tài khoản do người hâm mộ của Barron lập ra.

Không chỉ trên TikTok, hình ảnh Barron còn được chia sẻ trên nhiều tài khoản Instagram và kéo theo một làn sóng meme mới về Barron bùng nổ.

Một sinh viên được The Mail phỏng vấn cho biết Barron hầu như im lặng trong lớp. “Một số người đã cố gắng nói chuyện và chụp ảnh với cậu ấy khi lần đầu gặp. Cậu ấy vẫn im lặng trong lớp cho đến tận bây giờ", sinh viên này cho hay.

Những gì đang diễn ra với Barron Trump không chỉ là một hiện tượng mạng xã hội. Đây còn là biểu hiện của sự ám ảnh công chúng dành cho Barron từ những ngày anh còn rất nhỏ.

Hình ảnh Barron Trump đi học bị phát tán khắp nơi. Ảnh: Daily Mail, MEGA, starworldlab.

Trong những năm trước đây, con trai út Donald Trump không hề có bất kỳ tài khoản mạng xã hội công khai nào. Những thông tin về anh chỉ xoay quanh một vài hình ảnh xuất hiện công khai cùng cha mẹ.

Năm 2020, khi Barron còn học trung học, một tin đồn nổi lên, nói rằng tài khoản Roblox tên "JumpyTurtlee" chính là của anh. Dù không được xác nhận, tin đồn này đã dẫn đến những suy đoán rằng Barron thích anime, K-pop và ủng hộ quyền LGBTQ+. Tất cả chỉ làm gia tăng thêm bí ẩn xung quanh con người Barron.

Khi đó, Barron trở thành nhân vật chính trong nhiều câu chuyện fan fiction, được viết và đăng tải trên các nền tảng như Archive of Our Own và Wattpad. Những tài khoản hâm mộ Barron liên tục chia sẻ những hình ảnh hiếm hoi về anh, dựng lên một hình tượng kỳ bí.

Một trong những ví dụ nổi bật là hashtag #savebarron2020. Khi đó, cộng đồng mạng bàn luận về con trai nhà Trump như thể anh bị mắc kẹt trong một cuộc đời mà không có quyền lựa chọn.

Bị truyền thông quan tâm đến mức ám ảnh, Barron cũng là đối tượng của nhiều trò chế giễu và so sánh kỳ lạ. Một bộ phận nhỏ của phe cánh hữu Mỹ bị hấp dẫn bởi vẻ ngoài mạnh mẽ và trầm tính của Barron, thậm chí so sánh anh với các nhân vật lịch sử như Alexander Đại đế hay Caesar, ví anh như một "vị vua" tương lai của nước Mỹ.

Có người còn tạo một tài khoản mạo danh Barron. Nội dung bài viết trên tài khoản này đưa ra những nhận xét sai lệch về Kamala Harris. Tài khoản đó hiện đã bị X đình chỉ.

Barron Trump "lột xác"

Nhưng bây giờ, Barron không còn chỉ là đối tượng của những lời đồn thổi hoặc giả thuyết nhảm nhí. Khi tham gia tích cực hơn vào các hoạt động của cha mình, anh ngày càng được công chúng chú ý.

Mới đây, Barron đã lập tài khoản trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) để tham gia vào buổi nói chuyện trên Twitter Spaces của cha mình. Ông Trump đã công bố dự án tiền điện tử mới. Trong cuộc trò chuyện, Donald Trump còn tiết lộ rằng Barron đã giúp ông hiểu về khái niệm "ví tiền điện tử".

Trong một cuộc phỏng vấn với streamer nổi tiếng Adin Ross, Donald Trump cũng nói con trai mình là người hâm mộ của Ross và từng nhắc đến streamer này nhiều lần. Những chi tiết nhỏ nhặt này đang dần cho thấy Barron không chỉ đơn thuần là một cậu bé lớn lên trong ánh hào quang của cha mẹ mà có thể sẽ sớm có vai trò lớn hơn trong chính trị.

Những câu chuyện và sự quan tâm dành cho Barron không chỉ dừng lại ở truyền thông Mỹ. Trên toàn cầu, những người theo dõi gia đình Trump đang chờ đợi từng động thái của anh. Sự chọn lựa NYU, một trường đại học nổi tiếng với tư tưởng tự do, càng khiến công chúng tò mò hơn về suy nghĩ và quan điểm chính trị của Barron.

Cựu Tổng thống Donald Trump, cựu Đệ nhất phu nhân Melania Trump và con trai Barron Trump. Ảnh: GC Images.

Grace Rowley, một sinh viên tại NYU và là người đã đăng video về Barron trên TikTok, chia sẻ rằng cô rất ngạc nhiên khi thấy Barron chọn học tại ngôi trường này. "Tôi muốn biết tại sao anh ấy lại chọn NYU. Rất tò mò muốn biết bài luận 'Tại sao chọn NYU' của cậu ấy".

Sự xuất hiện của Barron tại NYU, một trong những trường đại học tự do nhất nước Mỹ, chắc chắn sẽ tạo ra những luồng ý kiến khác nhau trong công chúng.

Một số người cho rằng đây là bước đi khôn ngoan của Barron. Anh được tiếp cận với một môi trường học thuật đa dạng, không chỉ là nơi đào tạo về kiến thức mà còn giúp anh thấu hiểu và phát triển những quan điểm riêng.

Số khác, đặc biệt là những người ủng hộ cánh hữu, lo ngại rằng môi trường tự do của NYU sẽ ảnh hưởng đến tư tưởng chính trị của Barron.