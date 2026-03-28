Con trai nhắn nhủ trước giờ lĩnh án chung thân khiến mẹ già bật khóc

Trước giờ tuyên án, bị cáo Nguyễn Ngọc Quyết nghẹn ngào dặn mẹ giữ gìn sức khỏe, đừng lo cho mình. Lời nhắn nhủ muộn màng ấy khiến người mẹ không kìm được nước mắt, bật khóc.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Quyết tại tòa.

Từ chuyến “hàng” định mệnh đến 5 năm trốn nã

Giữa không gian lặng lẽ ở phòng xử án của Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An, người phụ nữ tóc đã bạc quá nửa, dáng gầy gò ngồi nép mình ở hàng ghế phía sau, thỉnh thoảng lại đưa tay lau nước mắt. Bà là mẹ của bị cáo Nguyễn Ngọc Quyết (SN 1989, trú xã Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) – người đang bị xét xử về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Quyết sinh ra trong một gia đình miền núi còn nhiều khó khăn. Học hết phổ thông, anh ta bươn chải đủ nghề để mưu sinh. Nhưng cuộc đời sớm rẽ sang hướng khác khi năm 23 tuổi, Quyết phạm tội cướp tài sản và phải trả giá bằng bản án 7 năm 6 tháng tù giam.

Ngày trở về năm 2016, người thân từng hy vọng đó sẽ là bước ngoặt để Quyết làm lại cuộc đời. Anh ta lập gia đình, có hai con nhỏ, mở một cơ sở làm ăn tại địa phương. Cuộc sống tưởng chừng đã ổn định, bố mẹ cũng phần nào yên lòng, mong con trai út sẽ là chỗ dựa lúc tuổi già.

Nhưng rồi, những khó khăn trong làm ăn, những khoản nợ chồng chất đã đẩy Quyết trượt dài thêm một lần nữa. Lần này, cái giá phải trả còn đắt hơn rất nhiều.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2019, trong những lần qua lại khu vực biên giới, Quyết quen một người Lào, thường gọi nhau là “Xiều”. Biết Quyết đang túng quẫn, người này đã rủ rê tham gia vận chuyển ma túy với tiền công từ 1.500 đến 2.000 USD mỗi chuyến.

Số tiền lớn nhanh chóng khiến Quyết mờ mắt. Không suy nghĩ nhiều, anh ta gật đầu đồng ý, để rồi từ đó bước vào con đường tội lỗi không lối thoát.

Nguyễn Ngọc Quyết thời điểm bị bắt giữ.

Ngày 19/5/2019, theo chỉ đạo, Quyết mang theo vali lên khu vực gần cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) để nhận “hàng”. Tại điểm hẹn được đánh dấu sơ sài bằng lá chuối, anh ta lấy 18 bánh heroin giấu vào vali, rồi lập tức quay về.

Tối cùng ngày, Quyết lái xe hướng ra Hà Nội để giao ma túy. Trên xe còn có một người quen được rủ đi cùng, nhưng không hề biết bên trong chiếc vali là thứ gì.

Khi xe đi đến đường Lê Nin (TP Vinh cũ), tổ công tác phát hiện dấu hiệu nghi vấn và yêu cầu dừng kiểm tra. Đứng trước lực lượng chức năng, Quyết tỏ ra bình tĩnh, nói chiếc vali là đồ của vợ và xin gọi điện hỏi mật khẩu.

Chỉ một phút sơ hở, anh ta bất ngờ nhảy lên xe, nhấn ga bỏ chạy, để lại toàn bộ tang vật. Cuộc truy đuổi không thành, nhưng kể từ đó, Quyết chính thức trở thành kẻ bị truy nã.

Bị cáo Quyết khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hành trình trốn chạy của người đàn ông này kéo dài hơn 5 năm. Từ Nghệ An, anh ta vào Quảng Bình, rồi bắt xe vào Kon Tum, sau đó tìm đường vượt biên sang Lào bằng đường tiểu ngạch. Ở xứ người, Quyết sống lay lắt qua ngày bằng đủ nghề lao động chân tay: trồng sắn, trồng cỏ, làm thuê, chặt keo…

Cuộc sống trốn chui lủi khiến anh ta không dám liên lạc với gia đình, cũng không dám quay về quê hương. Đến ngày 22/10/2025, hành trình lẩn trốn khép lại khi Nguyễn Ngọc Quyết bị bắt giữ tại Lào theo lệnh truy nã.

Người mẹ chạy theo nhìn con trai lần cuối.

Nước mắt của mẹ

Tại phiên tòa, đứng trước vành móng ngựa, người đàn ông 36 tuổi cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Giọng nói nhỏ dần khi nhắc đến gia đình, đến hai đứa con nhỏ và người mẹ già đã mòn mỏi chờ đợi suốt những năm tháng anh ta biệt tích.

“Bị cáo nhận thức được hành vi của mình là sai trái. Bị cáo rất hối hận. Mong Hội đồng xét xử cho bị cáo cơ hội sớm trở về chăm sóc con và phụng dưỡng mẹ già...”, bị cáo Quyết nghẹn ngào.

Dưới hàng ghế dự khán, người mẹ già không kìm được nước mắt. Bà ôm mặt khóc nức nở khi nghe con trai đối diện mức án nghiêm khắc. Có lẽ, trong khoảnh khắc ấy, mọi hy vọng cuối cùng cũng vụn vỡ.

Khi tòa tạm nghỉ nghị án, bà lặng lẽ tiến lại gần, nhìn con qua khoảng cách ngắn ngủi. Đôi môi run run như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi tất cả chỉ còn là sự im lặng nghẹn ngào. Ánh mắt người mẹ chất chứa nỗi đau, sự thất vọng và cả bất lực.

Phía bên kia, Quyết cũng không giấu được sự xúc động. Anh ta quay lại, dặn dò mẹ giữ gìn sức khỏe, đừng lo cho mình. Những lời nói muộn màng ấy khiến không khí phòng xử càng thêm nặng nề.

Sau thời gian nghị án, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng. Bị cáo từng có tiền án, chưa được xóa án tích lại tiếp tục phạm tội nên thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm. Xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Quyết tù chung thân.

Kết thúc phiên tòa, người mẹ tất tả chạy theo chiếc xe thùng, dõi theo bóng con xa dần rồi khuất hẳn. Bà ôm chặt túi đồ mang theo, lặng lẽ bước đi với dáng vẻ nặng nề, mỏi mệt. Phiên tòa đã khép lại, nhưng dư âm vẫn còn day dứt, không chỉ là bản án dành cho một phận người lầm lỡ, mà còn là nỗi đau âm ỉ, kéo dài trong lòng người mẹ già.