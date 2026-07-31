Con trai nghiện game uống 18 viên hạ sốt, người cha kiện 4 công ty

Một người cha ở miền Trung Trung Quốc đã kiện 4 công ty game sau khi con trai nghiện game uống liền một lúc 18 viên thuốc hạ sốt.

Ông Tần đã khởi kiện bốn công ty game Trung Quốc sau khi người con trai nghiện game của ông đã nuốt liền 18 viên thuốc hạ sốt. Ảnh: Baidu.

Theo Shandian News, ông Tần khởi kiện 4 công ty game Trung Quốc gồm Tencent, NetEase, miHoYo và 37 Interactive Entertainment tại tòa án ở huyện Đường Hà, tỉnh Hà Nam, nơi gia đình ông sinh sống. Ông chỉ yêu cầu bồi thường tượng trưng 10 nhân dân tệ (khoảng 1,5 USD ).

Vụ kiện được nộp khoảng một tháng sau khi con trai ông Tần, vừa bước sang tuổi 18 đầu năm nay, uống 18 viên thuốc hạ sốt vào tối 23/5.

Vài giờ sau, thanh niên này nôn ói dữ dội rồi ngất xỉu. Gia đình lập tức đưa cậu đến bệnh viện và cậu được chẩn đoán là bị ngộ độc thuốc. Sau điều trị, cậu được xuất viện về nhà hồi phục.

Đến nay, chàng trai vẫn không tiết lộ với gia đình lý do uống quá nhiều thuốc, dù trước đó hoàn toàn không có triệu chứng sốt.

Loại thuốc mà con trai ông Tần đã uống. Ảnh: Baidu.

Ông Tần cho rằng hành động này xuất phát từ cảm giác tội lỗi hoặc tình trạng choáng váng sau thời gian dài chơi game liên tục.

Theo ông Tần, con trai ông, hiện là học sinh một trường dạy nghề, đã đắm chìm trong trò chơi điện tử suốt nhiều năm.

Mỗi khi về nhà vào cuối tuần, cậu hầu như chỉ nằm trên giường để chơi game, thường đến khoảng 3-4 giờ sáng mới đi ngủ. Lối sống thiếu lành mạnh này khiến cậu sụt khoảng 10 kg.

Dữ liệu từ một nền tảng game cho thấy kể từ tháng 3/2024, con trai ông Tần đã dành tổng cộng 1.868 giờ để chơi game, tương đương trung bình hơn 2 giờ/ngày.

Để lách các quy định chống nghiện game dành cho trẻ vị thành niên tại Trung Quốc, cậu con trai đã dùng chứng minh thư của chị gái để đăng ký tài khoản trên các nền tảng game.

Theo quy định của Trung Quốc, người dưới 18 tuổi chỉ được phép chơi game từ 20h đến 21h vào các ngày thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ theo quy định.

Ông Tần cho rằng các công ty game phải chịu trách nhiệm vì không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ xác minh danh tính người chơi, dù sở hữu các công nghệ như nhận diện khuôn mặt.

"Tôi hy vọng tòa án có thể buộc các công ty này thực hiện đúng trách nhiệm trong việc ngăn chặn tình trạng trẻ vị thành niên nghiện game. Tôi cũng mong phiên tòa được xét xử công khai để phơi bày những lỗ hổng trong công tác quản lý của ngành này", ông nói.

Phiên xét xử ban đầu dự kiến diễn ra ngày 6/7. Tuy nhiên, đầu tháng 7, tòa án thông báo vụ việc phải hoãn do cả 4 công ty game phản đối thẩm quyền xét xử. Các doanh nghiệp này đặt trụ sở tại nhiều thành phố khác nhau ở Trung Quốc.

"Game đã gây ra những tác động mang tính hủy hoại đối với trẻ em của thế hệ này. Nếu tôi không đứng ra bảo vệ quyền lợi cho con, tôi không xứng đáng được gọi là một người cha", ông Tần nói.