Con trai cả ông Đặng Lê Nguyên Vũ làm sếp King Coffee

Ở tuổi 28, ông Đặng Lê Trung Nguyên, con trai cả ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo, vừa được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc TNI Group.

Ông Đặng Lê Trung Nguyên được công bố đảm nhiệm vị trí Phó tổng giám đốc TNI Group. Ảnh: FB Le Hoang Diep Thao.

Ông Đặng Lê Trung Nguyên - con trai cả của ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo - vừa được công bố đảm nhiệm vị trí Phó tổng giám đốc TNI Group. Sự xuất hiện của doanh nhân trẻ trong bộ máy điều hành mở ra sự chú ý về thế hệ kế tiếp tại hệ sinh thái cà phê do bà Thảo sáng lập.

Chân dung lãnh đạo mới của TNI Group

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo, nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc TNI King Coffee, mới đây thông báo con trai cả Đặng Lê Trung Nguyên đã đảm nhiệm vị trí Phó tổng giám đốc TNI Group.

Trên tài khoản cá nhân, bà Thảo đăng tải bài viết chúc mừng con trai trưởng đảm nhận cương vị mới, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm đi kèm với vị trí điều hành, từ bản lĩnh lãnh đạo, tư duy chiến lược đến tinh thần cầu thị và khả năng đồng hành cùng đội ngũ.

Bài đăng chúc mừng con trai cả của nữ doanh nhân Lê Hoàng Diệp Thảo trên trang cá nhân. Ảnh: FBNV.

Theo bà Thảo, kế thừa không đơn thuần là tiếp nhận một chức danh, mà còn là quá trình tích lũy kinh nghiệm, thấu hiểu giá trị doanh nghiệp, học hỏi từ những người đi trước và chứng minh năng lực thông qua hành động, kết quả cùng tinh thần trách nhiệm.

Nhà sáng lập King Coffee cũng bày tỏ kỳ vọng thế hệ kế tiếp sẽ tiếp tục phát huy những giá trị đã được xây dựng, đồng thời đổi mới bằng tư duy hiện đại để đưa doanh nghiệp phát triển xa hơn.

Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi ông Đặng Lê Trung Nguyên, sinh năm 1998, là con trai cả của hai nhân vật nổi tiếng trong ngành cà phê Việt Nam: ông Đặng Lê Nguyên Vũ, nhà sáng lập Trung Nguyên, và bà Lê Hoàng Diệp Thảo, nhà sáng lập thương hiệu King Coffee.

Dù xuất thân trong gia đình có vị thế đáng chú ý trên thị trường cà phê, ông Trung Nguyên khá kín tiếng trước truyền thông. Ông chủ yếu xuất hiện công khai bên mẹ tại một số sự kiện gia đình và doanh nghiệp, chưa được biết đến rộng rãi qua các hoạt động kinh doanh riêng.

Tên gọi Trung Nguyên cũng gắn với thương hiệu cà phê do người cha sáng lập. Tuy nhiên, với vai trò vừa được mẹ công bố, doanh nhân trẻ hiện bước vào một vị trí điều hành tại hệ sinh thái kinh doanh do bà Thảo phát triển.

Đến nay, TNI Group chưa công bố rộng rãi quyết định bổ nhiệm hoặc cập nhật danh sách ban điều hành trên website. Thông tin về chức danh mới của Trung Nguyên hiện được xác nhận qua bài chia sẻ của bà Thảo. Phạm vi công việc, quyền hạn và các mảng kinh doanh ông trực tiếp phụ trách chưa được công bố cụ thể.

Bà Thảo cũng chưa tiết lộ việc bổ nhiệm có nằm trong kế hoạch chuyển giao thế hệ tại doanh nghiệp này hay không. Vì vậy, bên cạnh dấu mốc trong hành trình nghề nghiệp của ông Trung Nguyên, những thông tin về vai trò thực tế và định hướng tham gia điều hành của doanh nhân trẻ vẫn là điều thị trường quan tâm.

Hệ sinh thái King Coffee của bà Lê Hoàng Diệp Thảo có gì?

TNI Group gắn liền với hoạt động kinh doanh cà phê của bà Lê Hoàng Diệp Thảo, trong đó thương hiệu nổi bật nhất là King Coffee. Đây là hệ sinh thái được bà phát triển sau giai đoạn rời hoạt động điều hành tại Trung Nguyên.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH TNI King Coffee, trước đây mang tên Công ty TNHH MTV TNI, được thành lập ngày 7/4/2016, đặt trụ sở tại 208 Nguyễn Duy, phường Chánh Hưng, TP.HCM. Khi thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 2 tỷ đồng . Sau nhiều lần tăng vốn, đến tháng 2/2020, mức vốn điều lệ được ghi nhận là 500 tỷ đồng .

King Coffee được bà Thảo đưa ra thị trường từ năm 2015. Theo thông tin trên website chính thức, thương hiệu hiện đã hiện diện tại 120 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Hệ sinh thái này phát triển theo nhiều hướng, từ sản xuất và phân phối sản phẩm cà phê đến mở rộng hệ thống cửa hàng và nhượng quyền. Bên cạnh TNI Corporation gắn với thương hiệu King Coffee, doanh nghiệp còn phát triển mô hình King Coffee Franchise với các hình thức như quán cà phê mang đi, kiosk và cửa hàng quy mô vừa và lớn. Hoạt động quốc tế cũng được triển khai thông qua các pháp nhân tại một số thị trường, gồm TNI Mexico, King Coffee RU và King Coffee CN.

King Coffee hiện đã hiện diện tại 120 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ảnh: King Coffee.

Tại thị trường trong nước, thương hiệu tiếp tục mở rộng hiện diện bằng các điểm bán mới. Gần đây, King Coffee khai trương thêm hai cửa hàng tại TP.HCM, trong đó có một địa điểm ở khu vực Vũng Tàu và một cửa hàng tại trụ sở trên đường Nguyễn Duy.

Không chỉ sản xuất và phân phối cà phê, TNI Corporation cũng mở rộng sang lĩnh vực thực phẩm thông qua CTCP Việt Long Sài Gòn, hoạt động dưới thương hiệu Việt Long Foods. Doanh nghiệp kinh doanh sản xuất, chế biến và phân phối các sản phẩm như chả giò, nem nướng và thịt ướp sẵn. Thành lập năm 2006, công ty do ông Lê Hoàng Văn, anh trai bà Lê Hoàng Diệp Thảo, giữ vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật.

Như vậy, vị trí Phó tổng giám đốc đưa ông Đặng Lê Trung Nguyên vào bộ máy điều hành của một hệ sinh thái đã có hoạt động kinh doanh cả trong và ngoài Việt Nam. Trong khi đó, những thông tin về doanh thu, lợi nhuận và kết quả kinh doanh gần nhất của TNI King Coffee chưa được doanh nghiệp công bố.

Tuy nhiên, với sự xuất hiện của người con cả trong bộ máy điều hành, vai trò của ông Trung Nguyên trong hoạt động kinh doanh và cách thế hệ kế tiếp tham gia phát triển hệ sinh thái cà phê này rất đáng để thị trường chú ý.