Cơn sốt eSIM du lịch thành mối đe dọa của các nhà mạng

Nhu cầu sử dụng eSIM du lịch dần trở thành đối trọng với dịch vụ chuyển vùng dữ liệu truyền thống của các nhà mạng.

Các nhà mạng cần chuyển đổi mô hình kinh doanh trước làn sóng trỗi dậy của eSIM. Ảnh: Reuters.

Nhu cầu sử dụng thẻ eSIM phục vụ mục đích du lịch đang trên đà tăng trưởng khoảng 33% trong năm nay khi khách du lịch quốc tế ráo riết tìm kiếm các giải pháp thay thế giá rẻ cho gói cước chuyển vùng dữ liệu (data roaming), theo Financial Times.

Xu hướng này đang gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với nguồn thu béo bở của các nhà mạng viễn thông truyền thống. Theo ước tính từ công ty nghiên cứu FDM CCS Insight, khoảng 134 triệu lượt eSIM du lịch sẽ được kích hoạt trên toàn cầu trong năm nay, tăng vọt so với mức 101,8 triệu lượt của năm 2025.

Thay vì chi trả các khoản phí chuyển vùng đắt đỏ cho nhà mạng nội địa, người tiêu dùng ngày càng ưu tiên tải các gói dữ liệu từ những nền tảng độc lập như Airalo - đơn vị đã huy động được gần 300 triệu USD từ các nhà đầu tư lớn bao gồm quỹ tư nhân CVC - hay Saily, nhà cung cấp trực thuộc tập đoàn Nord Security (công ty phát triển NordVPN).

Số liệu từ hãng nghiên cứu Sensor Tower cho thấy 5 ứng dụng eSIM phổ biến nhất đã ghi nhận hơn 26 triệu lượt tải xuống kể từ đầu năm đến nay, tiếp nối đà bùng nổ với 36,4 triệu lượt tải trong năm 2025.

Sức hút lớn nhất của thị trường eSIM du lịch đến từ chênh lệch giá cước khổng lồ so với dịch vụ roaming truyền thống. Thậm chí, các nền tảng công nghệ tài chính như Revolut hay Klarna cũng đã tích hợp trực tiếp tính năng bán gói dữ liệu eSIM vào ứng dụng của mình.

Đơn cử, gói eSIM của Revolut cung cấp 1 GB dữ liệu sử dụng trong 7 ngày với giá chỉ 3,49 bảng Anh, trong khi nhà mạng EE (thuộc tập đoàn BT của Anh) có thể thu phí tới 8 bảng Anh cho vỏn vẹn 500 MB dữ liệu trong vòng 24 giờ.

Đánh giá về triển vọng phát triển, các nhà phân tích tại STL Partners ước tính quy mô thị trường eSIM du lịch đạt giá trị 649 triệu bảng Anh vào năm ngoái và dự kiến cán mốc 3,2 tỷ bảng Anh vào năm 2030.

Đà tăng trưởng này còn được tiếp sức bởi việc các nhà sản xuất phần cứng mở rộng hỗ trợ công nghệ sim nhúng trên thiết bị di động. Dữ liệu từ Hiệp hội Di động Toàn cầu (GSMA) chỉ ra rằng hơn 326 mẫu điện thoại thông minh, bao gồm toàn bộ các thế hệ iPhone gần đây của Apple, đã hỗ trợ chuẩn kết nối này trong năm 2025, tương ứng mức tăng gần 50% so với năm trước đó.

Sự trỗi dậy của các gói cước số đang đặt các tập đoàn viễn thông truyền thống vào thế phòng thủ gay gắt. Chuyên gia Joe Gardiner từ FDM CCS phân tích rằng dù doanh thu từ dịch vụ chuyển vùng quốc tế thường chỉ đóng góp 3-5% tổng doanh thu của các nhà mạng, đây lại là mảng kinh doanh có biên lợi nhuận đặc biệt cao.

Ông Gardiner nhấn mạnh cách các nhà mạng phản ứng trước thách thức này - dù thông qua đổi mới sáng tạo, điều chỉnh giá cước cạnh tranh hay nâng cao chất lượng dịch vụ - sẽ quyết định mức độ ảnh hưởng đối với nguồn thu của họ.

Bên cạnh áp lực từ các mạng di động ảo (MVNO), các nhà mạng còn phải cạnh tranh với trải nghiệm người dùng vượt trội từ các hãng công nghệ số. Ông Hermann Frank, Giám đốc điều hành của Gigs - nền tảng công nghệ đứng sau dịch vụ viễn thông của Revolut và Klarna - chỉ ra rằng sự xuất hiện của eSIM đã tạo ra một dịch vụ viễn thông số hóa toàn diện từ đầu đến cuối.

Ông Frank đúc kết: “Lợi thế của những đối thủ mới là họ không phải tốn chi phí thu hút khách hàng và mang lại trải nghiệm người dùng tiện lợi hơn hẳn khi người dùng chỉ cần thao tác bằng một nút bấm duy nhất ngay trên ứng dụng”.