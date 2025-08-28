Con số khó tin của 'thảm họa' Onana

|
Rạng sáng 28/8, "địa chấn" đã xảy ra ở vòng 2 Carabao Cup khi Manchester United để Grimsby cầm hòa 2-2 trong thời gian thi đấu chính thức, sau đó thua 11-12 ở loạt luân lưu. Ảnh: Reuters.
|
Mbeumo và Matheus Cunha, bộ đôi tân binh của MU, đều sút hỏng phạt đền trong trận vừa qua, khiến nhiều CĐV MU thất vọng. Trong đó, Mbeumo đưa bóng dội xà ngang ở cú đá thứ 13, trực tiếp khiến MU bị loại. Ảnh: Reuters.
|
Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, MU thua một đội bóng hạng Tư (League Two) ở cúp Liên đoàn Anh. Trước đó, "Quỷ đỏ" đã toàn thắng cả 11 trận gặp các đội League Two. Ảnh: Reuters.
|
Andre Onana tiếp tục trở thành tội đồ khi mắc lỗi trong cả hai bàn thua ở thời gian thi đấu chính thức. Phút 22 của trận đấu, Charles Vernam mở tỷ số cho Grimsby Town trong hình huống mà Onana bắt tệ trong cú đá của đối thủ ở góc hẹp. Đến phút 30, cựu sao Inter Milan lao ra nhưng đấm bóng hụt, tạo điều kiện cho hậu vệ Tyrell Warren thoải mái dứt điểm vào khung thành bỏ trống, nhân đôi cách biệt cho Grimsby. Ảnh: Imago.
|
Theo SofaScore, kể từ khi gia nhập MU vào tháng 7/2023, thủ môn người Cameroon đã mắc đến 9 lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua. Không thủ môn nào mắc nhiều lỗi đến như vậy cho bất kỳ đội bóng nào trong 5 VĐQG hàng đầu châu Âu. Ảnh: SofaScore.
|
Theo thống kê, khi MU đang bị dẫn trước hai bàn, giá trị các cầu thủ trên ghế dự bị của đội bóng áo đỏ lên đến hơn 200 triệu bảng. Trong khi đó, giá trị toàn bộ đội hình của Grimsby chỉ có 3 triệu bảng. Ảnh: Alamy.
|
Hàng thủ MU vẫn chưa thể giữ sạch lưới sau 3 trận đấu đầu tiên của mùa giải trước Arsenal, Fulham và Grimsby.
Chứng kiến phong độ thảm họa của Onana và Altay Bayindir, MU nhiều khả năng đẩy nhanh việc chiêu mộ Senne Lammens từ Royal Antwerp. Ảnh: Alamy.
Những chiếc bẫy vô hình trên mạng xã hội
Cuốn sách Vũ trụ kĩ thuật số của giáo sư Kim Sang Kyun đã đi sâu phân tích, mổ xẻ một cách tường tận, những tác động các thiết bị thông minh, thế giới ảo và mạng xã hội trong cuộc sống hiện đại.