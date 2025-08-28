Mẫu laptop ‘chuẩn bài’ cho Gen Z, Gen Alpha: Mỏng nhẹ, pin lâu, có AI

Không còn chọn laptop chỉ vì cấu hình, Gen Z ngày nay ưu tiên thiết kế mỏng nhẹ, pin lâu và khả năng xử lý AI.

Khi AI len lỏi vào từng khía cạnh của cuộc sống, từ học tập, làm việc đến sáng tạo nội dung, nhu cầu sở hữu một chiếc laptop có khả năng xử lý AI trực tiếp trên máy cũng trở nên rõ rệt hơn, đặc biệt trong nhóm người dùng trẻ.

Mỏng nhẹ nhưng mạnh mẽ với AI

Không đơn thuần sử dụng ChatGPT hay các công cụ dịch thuật, các bạn trẻ đang bắt đầu quan tâm đến những tính năng như tạo hình ảnh bằng văn bản, tóm tắt bài giảng, xử lý đa nhiệm có sự hỗ trợ của AI - tất cả đều yêu cầu phần cứng được tối ưu riêng. Nhằm đáp ứng nhu cầu này, Asus đã ra mắt hai mẫu Vivobook S14 mới trang bị vi xử lý Snapdragon X - dòng chip được thiết kế riêng cho nền tảng Copilot+ PC của Microsoft.

Công cụ Cocreator trong ứng dụng Paint biến những nét vẽ nguệch ngoạc thành một bản phác thảo hoàn chỉnh.

Điểm nhấn của dòng chip này là NPU có khả năng xử lý tới 45 TOPS, cho phép người dùng sử dụng các tính năng AI như tạo hình ảnh với Cocreator, tìm lại nội dung đã làm việc với Recall, tăng cường chất lượng gọi video hay kích hoạt trợ lý Microsoft Copilot (dựa trên mô hình GPT-5 mới nhất) với phím chuyên dụng.

Thậm chí, Vivobook S14 mới còn có khả năng chạy một số model AI ngay trên máy, ví dụ như phiên bản DeepSeek được tối ưu dành riêng cho NPU của chip Snapdragon. Đây là điểm khác biệt lớn so với các laptop thông thường, vốn phải phụ thuộc vào cloud để chạy AI.

Recall giúp người dùng xem lại mọi tài liệu, ứng dụng và nội dung đã mở trước đó.

Vivobook S14 dùng chip Snapdragon đều giữ thiết kế mỏng nhẹ và sang trọng nhờ vỏ kim loại. Với độ mỏng 15,9 mm và trọng lượng 1,35 kg cho bản 14 inch, người dùng có thể dễ dàng mang theo máy khi di chuyển hàng ngày - từ giảng đường, văn phòng đến quán cà phê.

Phiên bản 16 inch có trọng lượng 1,74 kg nhưng bù lại có màn hình lớn, cụm phím số riêng và touchpad rộng, phù hợp với những ai ưu tiên không gian làm việc thoải mái hơn. Thiết kế tổng thể vẫn giữ sự tối giản nhưng tinh tế, phù hợp cho cả môi trường học tập và công việc chuyên nghiệp.

Chip Snapdragon X còn có khả năng xử lý một vài model AI, mang đến cho người dùng một “ChatGPT” mà không cần đến kết nối Internet.

Một điểm cộng lớn khác là màn hình OLED trên dòng Vivobook S14 mang lại trải nghiệm hiển thị vượt trội so với công nghệ LCD thường thấy. Tấm nền này cho độ tương phản cực cao, khả năng hiển thị màu đen tuyệt đối và độ phủ màu DCI-P3 lên đến 95% - lý tưởng cho nhu cầu giải trí, học tập và chỉnh sửa hình ảnh. Đặc biệt, công nghệ OLED còn giảm tới 70% ánh sáng xanh có hại, giúp hạn chế tình trạng mỏi mắt khi làm việc liên tục.

Tương phản tuyệt đối, màu đen sâu, bảo vệ mắt là những ưu điểm của màn hình OLED trên Vivobook S.

Nhiều tính năng hỗ trợ trải nghiệm hàng ngày

Bên cạnh khả năng xử lý AI trực tiếp trên máy, Vivobook S14 còn tích hợp nhiều tính năng hỗ trợ trải nghiệm hàng ngày. Camera hồng ngoại hỗ trợ Windows Hello cho phép mở khóa bằng khuôn mặt nhanh chóng, đồng thời có thể tự động làm mờ hoặc tắt màn hình khi người dùng rời đi - giúp tăng tính bảo mật và tiết kiệm pin. Micro tích hợp AI khử ồn giúp lọc tạp âm xung quanh trong các cuộc gọi video, đặc biệt hữu ích với sinh viên hoặc nhân viên văn phòng làm việc ở không gian mở.

Ngoài ra, bộ tính năng Windows Studio Effects cũng được hỗ trợ, bao gồm khả năng chỉnh ánh sáng khuôn mặt, giữ ánh mắt luôn hướng về camera và áp dụng các hiệu ứng hình ảnh khi gọi video.

Đáng chú ý, dù có thiết kế mỏng nhẹ, máy vẫn được trang bị đầy đủ cổng kết nối cần thiết như 2 cổng USB-A, 2 cổng USB4 tốc độ cao, HDMI 2.1 và jack tai nghe 3.5 mm - cho phép người dùng dễ dàng kết nối với các thiết bị mà không cần thêm phụ kiện chuyển đổi. Kết hợp với đó là thời lượng pin lên đến 30,5 giờ (Vivobook S14) và 32 giờ (Vivobook S16) xem video offline, đủ sức đáp ứng một ngày dài di chuyển mà không cần sạc giữa chừng.

Mỏng nhẹ từ 1,35 kg nhưng Vivobook S14 vẫn được tích hợp đầy đủ trang bị cho học tập và làm việc.

Mang hàng loạt ưu điểm như thiết kế mỏng nhẹ, pin lâu và khả năng xử lý AI trực tiếp trên máy, Vivobook S14 vẫn giữ mức giá phổ cập chỉ 22,99 triệu đồng (và 23,49 triệu đồng cho Vivobook S16).

Máy đạt chuẩn độ bền quân đội MIL-STD-810H, đi cùng chế độ bảo hành 2 năm - dài hơn mức thông thường, cùng mạng lưới trung tâm bảo hành rộng khắp. Ngoài ra, người dùng có thể đến ASUS Exclusive Store, ROG Exclusive Store hoặc AI Innovation Hub để trải nghiệm thực tế trước khi mua - điều đặc biệt quan trọng với các bậc phụ huynh khi chọn thiết bị công nghệ cho con.