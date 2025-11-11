Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Con rể ông Trump đến Trung Đông

  • Thứ ba, 11/11/2025 08:14 (GMT+7)
Đặc phái viên cấp cao của Nhà Trắng Jared Kushner vừa có cuộc gặp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu để bàn về giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận ngừng bắn.

ngung ban o Gaza anh 1

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (thứ hai từ phải sang) gặp con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump, Jared Kushner (thứ hai từ trái sang), tại văn phòng của Thủ tướng ở Jerusalem ngày 10/11. Ảnh: GPO.

Ngày 10/11, Văn phòng Thủ tướng Israel công bố hình ảnh cho thấy ông Netanyahu đã có cuộc gặp với Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, tại Jerusalem.

Theo NBC News, cuộc gặp tập trung thảo luận giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận ngừng bắn Gaza, vốn đang bước vào giai đoạn nhạy cảm nhất kể từ khi có hiệu lực ngày 10/10.

Các nguồn tin cho biết kế hoạch đang được bàn tới bao gồm việc thành lập một cơ quan quản lý tạm thời tại Gaza cùng sự tham gia của lực lượng quốc tế để bảo đảm an ninh và duy trì ổn định lâu dài trong khu vực.

Văn phòng Thủ tướng Israel chưa công bố chi tiết, song Jared Kushner được xem là nhân vật chủ chốt đứng sau bản kế hoạch 20 điểm do Washington đề xuất nhằm định hình lộ trình hòa bình Trung Đông mới.

Một nguồn tin am hiểu đàm phán nói với NBC News rằng Kushner đang trực tiếp dẫn dắt các cuộc thương lượng nhằm mở hành lang an toàn cho khoảng 150-200 tay súng Hamas đang mắc kẹt trong khu vực do quân đội Israel kiểm soát.

Theo thỏa thuận sơ bộ, các tay súng này sẽ được phép rời khỏi khu vực nếu giao nộp vũ khí. Tuy nhiên, phía Hamas hiện chưa đưa ra bình luận, dù thừa nhận vẫn còn các cuộc đụng độ rải rác ở phía nam Gaza trong bối cảnh lệnh ngừng bắn chính thức vẫn còn hiệu lực.

Thỏa thuận ngừng bắn hiện hành được xem là nỗ lực mới nhất nhằm khôi phục tiến trình hòa bình sau khi thỏa thuận hồi tháng 1/2025 đổ vỡ. Khi đó, Israel tiến hành loạt không kích dữ dội vào Gaza ngay sau khi hoàn tất trao đổi tù binh với Hamas, khiến các cuộc thảo luận về rút quân và tái thiết khu vực bị đình trệ hoàn toàn.

Giới quan sát đánh giá sự xuất hiện của Jared Kushner tại Jerusalem cho thấy Mỹ đang muốn củng cố vai trò trung gian, đồng thời mở đường cho giai đoạn hai của tiến trình hòa giải, vốn được xem là phép thử lớn cho cả Tel Aviv lẫn Washington trong việc định hình trật tự mới tại Gaza.

An Hòa

