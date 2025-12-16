Con người có thể tiếp xúc 100.000 loại độc tố mỗi ngày

Không khí, nguồn nước, các sản phẩm chúng ta sử dụng hàng ngày chứa rất nhiều độc tố. Các chất độc này từ từ tích tụ trong cơ thể và gây ra các bệnh nguy hiểm như ung thư.

Da nổi mụn, ngứa ngáy là dấu hiệu cơ thể đang tích tụ nhiều độc tố. Ảnh minh họa: L.C.

Theo kết quả xét nghiệm máu và nước tiểu của một số cuộc điều tra công khai trên thế giới, trung bình trong cơ thể mỗi người được điều tra có khoảng 700 loại chất hóa học, đa số được hấp thu từ không khí, nước và thức ăn. Các chất độc tích tụ nhiều nhất ở gan, lên tới hàng trăm loại, do gan là cơ quan giải độc quan trọng nhất trong cơ thể con người.

Mặc dù các chất độc hại không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng cơ thể người hấp thu chúng hệt như miếng bọt biển hút nước. Từ lúc thức dậy cho đến khi đi ngủ, con người bị bao vây bởi các độc tố, lượng độc tố tiếp xúc hàng ngày có thể lên tới 100 nghìn loại khác nhau.

Bát kiều mạch ta chuẩn bị cho bữa sáng chứa hàng chục loại chất phụ gia. Thịt bò trong bánh hamburger đến từ những con bò ở khu chăn nuôi quy mô lớn, ngày ngày ăn thức ăn chứa hormone tăng trưởng, kháng sinh và thuốc an thần.

Bộ chăn ga ta dùng khi đi ngủ được nhúng trong hóa chất chống cháy trước khi đưa ra thị trường, thải ra chất formol [1]. Quần áo được giặt khô có chứa chất trichloroethylen [2] và hexan [3]. Những loại thuốc theo toa được bày bán tại nhà thuốc cũng có các chất hóa học tổng hợp.

Vào thế kỷ XX, để nâng cao tính tiện lợi và chất lượng cuộc sống của con người, hàng chục nghìn hợp chất nhân tạo đã được đưa vào sử dụng. Đến thế kỷ XXI, các chất hóa học tồn tại trong mọi mặt cuộc sống.

Thậm chí trong một vài loại thực phẩm, các vitamin và chất chống oxy hóa tự nhiên biến mất, thay vào đó là hàng loạt hóa chất khác nhau. Đa số chúng đều có độc và sẽ dần tích tụ trong cơ thể con người theo thời gian, cản trở hoạt động sinh lý bình thường, phá hoại các chức năng của cơ quan nội tạng.

Đông y và Tây y có định nghĩa khác nhau về độc tố. Theo Tây y, độc tố là loại chất sau khi xâm nhập vào cơ thể sẽ sinh ra phản ứng hóa học, ảnh hưởng đến các hoạt động sinh lý bình thường của con người, phá hoại chức năng của cơ quan nội tạng.

Trong khi đó, Đông y cho rằng nó bao gồm các chất độc hại sản sinh từ quá trình trao đổi chất (ví dụ như chất chuyển hóa của protein hoặc chất béo) và cả các chất độc hại xâm nhập vào cơ thể con người qua đường miệng, mũi, da.

[1] Còn gọi là formaldehyde, một loại hóa chất độc hại. Nếu tiếp xúc trong thời gian ngắn có thể làm chảy nước mắt, đau đầu, cổ họng nóng rát, khó thở. Nếu tiếp xúc thời gian dài có thể dẫn đến các bệnh về da, bạch cầu, thậm chí gây ung thư.

[2] Còn gọi là TCE, bay hơi nhanh nên được dùng nhiều trong các chất pha sơn, pha mực, keo dán và các chất tẩy dầu mỡ trên bề mặt kim loại.

[3] Trong công nghiệp, hexan được sử dụng để sản xuất keo dán giày, sản phẩm da, tấm lợp và hàng dệt may. Chúng cũng được dùng để chiết xuất dầu ăn từ hạt, làm sạch và tẩy dầu mỡ.