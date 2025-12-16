Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thải độc cơ thể, thức tỉnh tinh thần

Việc thải độc thường xuyên đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và nuôi dưỡng một cơ thể khỏe mạnh. Cuốn sách này đem đến những kiến thức bổ ích liên quan đến quá trình thải độc và điều hòa cơ thể, giúp chúng ta phòng nhiều bệnh tật.

Xuất bản

Con người có thể tiếp xúc 100.000 loại độc tố mỗi ngày

  • Thứ ba, 16/12/2025 18:30 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Không khí, nguồn nước, các sản phẩm chúng ta sử dụng hàng ngày chứa rất nhiều độc tố. Các chất độc này từ từ tích tụ trong cơ thể và gây ra các bệnh nguy hiểm như ung thư.

Doc to anh 1

Da nổi mụn, ngứa ngáy là dấu hiệu cơ thể đang tích tụ nhiều độc tố. Ảnh minh họa: L.C.

Theo kết quả xét nghiệm máu và nước tiểu của một số cuộc điều tra công khai trên thế giới, trung bình trong cơ thể mỗi người được điều tra có khoảng 700 loại chất hóa học, đa số được hấp thu từ không khí, nước và thức ăn. Các chất độc tích tụ nhiều nhất ở gan, lên tới hàng trăm loại, do gan là cơ quan giải độc quan trọng nhất trong cơ thể con người.

Mặc dù các chất độc hại không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng cơ thể người hấp thu chúng hệt như miếng bọt biển hút nước. Từ lúc thức dậy cho đến khi đi ngủ, con người bị bao vây bởi các độc tố, lượng độc tố tiếp xúc hàng ngày có thể lên tới 100 nghìn loại khác nhau.

Bát kiều mạch ta chuẩn bị cho bữa sáng chứa hàng chục loại chất phụ gia. Thịt bò trong bánh hamburger đến từ những con bò ở khu chăn nuôi quy mô lớn, ngày ngày ăn thức ăn chứa hormone tăng trưởng, kháng sinh và thuốc an thần.

Bộ chăn ga ta dùng khi đi ngủ được nhúng trong hóa chất chống cháy trước khi đưa ra thị trường, thải ra chất formol [1]. Quần áo được giặt khô có chứa chất trichloroethylen [2] và hexan [3]. Những loại thuốc theo toa được bày bán tại nhà thuốc cũng có các chất hóa học tổng hợp.

Vào thế kỷ XX, để nâng cao tính tiện lợi và chất lượng cuộc sống của con người, hàng chục nghìn hợp chất nhân tạo đã được đưa vào sử dụng. Đến thế kỷ XXI, các chất hóa học tồn tại trong mọi mặt cuộc sống.

Thậm chí trong một vài loại thực phẩm, các vitamin và chất chống oxy hóa tự nhiên biến mất, thay vào đó là hàng loạt hóa chất khác nhau. Đa số chúng đều có độc và sẽ dần tích tụ trong cơ thể con người theo thời gian, cản trở hoạt động sinh lý bình thường, phá hoại các chức năng của cơ quan nội tạng.

Đông y và Tây y có định nghĩa khác nhau về độc tố. Theo Tây y, độc tố là loại chất sau khi xâm nhập vào cơ thể sẽ sinh ra phản ứng hóa học, ảnh hưởng đến các hoạt động sinh lý bình thường của con người, phá hoại chức năng của cơ quan nội tạng.

Trong khi đó, Đông y cho rằng nó bao gồm các chất độc hại sản sinh từ quá trình trao đổi chất (ví dụ như chất chuyển hóa của protein hoặc chất béo) và cả các chất độc hại xâm nhập vào cơ thể con người qua đường miệng, mũi, da.

[1] Còn gọi là formaldehyde, một loại hóa chất độc hại. Nếu tiếp xúc trong thời gian ngắn có thể làm chảy nước mắt, đau đầu, cổ họng nóng rát, khó thở. Nếu tiếp xúc thời gian dài có thể dẫn đến các bệnh về da, bạch cầu, thậm chí gây ung thư.

[2] Còn gọi là TCE, bay hơi nhanh nên được dùng nhiều trong các chất pha sơn, pha mực, keo dán và các chất tẩy dầu mỡ trên bề mặt kim loại.

[3] Trong công nghiệp, hexan được sử dụng để sản xuất keo dán giày, sản phẩm da, tấm lợp và hàng dệt may. Chúng cũng được dùng để chiết xuất dầu ăn từ hạt, làm sạch và tẩy dầu mỡ.

Trương Đình/ Skybooks & NXB Dân trí

Độc tố Hexan Thế kỷ XXI TCE Chất hóa học Độc tố

    Đọc tiếp

    Xuat lo con duong thieng o thanh dia My Son hinh anh

    Xuất lộ con đường thiêng ở thánh địa Mỹ Sơn

    1 giờ trước 18:46 16/12/2025

    0

    Sau thời gian khai quật nghiên cứu khảo cổ học, giới chuyên môn đã làm xuất lộ dấu tích kiến trúc của con đường thiêng dẫn từ tháp K vào trung tâm thánh địa Mỹ Sơn, có độ dài hơn 150 m.

    SÁCH HAY

    Mot chien dich o Bac Ky hinh anh

    Một chiến dịch ở Bắc Kỳ

    07:39 17/9/2020 07:39 17/9/2020

    0

    Thị dân và quan lại mặc lễ phục lui tới thăm viếng nhau, tặng nhau những lá thiếp lớn màu đỏ và quà cáp.

    Di nhu to giay trang hinh anh

    Đi như tờ giấy trắng

    20:50 21/9/2020 20:50 21/9/2020

    0

    Một trong những chuyến đi vào mùa Giáng sinh ghi dấu mãi trong tôi chính là về Đường Lâm, hay đúng hơn là về những ngôi làng quanh vùng Ba Vì, Sơn Tây.

    Nhung ba chu khong gian hinh anh

    Những bá chủ không gian

    20:00 30/8/2020 20:00 30/8/2020

    0

    Khi Blue Origin phóng và hạ cánh thành công tên lửa New Shepard, Jeff Bezos chỉ viết vài dòng trên Twitter. Trái lại, Elon Musk "tuôn" cả tràng dài trên mạng xã hội.

    Nguoi tre thoi 4.0 - Uy quyen long lay hinh anh

    Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy

    08:53 30/8/2020 08:53 30/8/2020

    0

    Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý.

    Di bo xuyen Viet voi cay dan guitar hinh anh

    Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar

    20:33 12/8/2020 20:33 12/8/2020

    0

    Thiên nhiên luôn biết cách chữa lành những tổn thương trong tôi. Thiên nhiên là mẹ, là người thầy hướng dẫn mỗi khi tôi lạc lối trong cuộc đời này.

    Loan 12 su quan hinh anh

    Loạn 12 sứ quân

    11:02 16/8/2020 11:02 16/8/2020

    0

    Sau khi Ngô Xương Xí chết, họ Ngô hết người kế vị. Trong nước một ngày không thể không có vua, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy tôn hiệu là Vạn Thắng Vương.

    Nhung ngay cach ly hinh anh

    Những ngày cách ly

    19:42 5/8/2020 19:42 5/8/2020

    0

    Phải chăng chỉ cần có độ lùi của thời gian và trải nghiệm, con người có thể nhìn sự việc bằng góc độ hoàn toàn khác?

    Machiavelli hinh anh

    Machiavelli

    18:04 17/8/2020 18:04 17/8/2020

    0

    Leonardo và Michelangelo - hai nghệ sĩ tài năng - cùng làm việc trong một tòa nhà. Điều đó cho thấy Florence từng quy tụ nhiều ngôi sao sáng.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý