Con mắt 'quái vật' của siêu bão mạnh nhất hành tinh năm 2026

Siêu bão Sinlaku đang bước vào giai đoạn nguy hiểm nhất khi tiến sát các lãnh thổ của Mỹ ở Tây Thái Bình Dương, với tâm điểm là quần đảo Bắc Mariana. Theo San Francisco Chronicle, đây hiện là cơn bão mạnh nhất thế giới năm 2026 và có khả năng gây tác động trực tiếp tới hàng chục nghìn công dân Mỹ trong những ngày tới. Trong khi đó, đài phát thanh đưa tin hôm 12/4 rằng "bão quái vật" Sinlaku tiến về phía Quần đảo Bắc Mariana (CNMI), khiến chính quyền liên bang phải ban bố tình trạng khẩn cấp và hủy bỏ nhiều chuyến bay khi các quan chức cảnh báo về gió mạnh và lũ lụt gây thiệt hại. Ảnh: CIMSS.
Đến sáng 13/4, hình ảnh vệ tinh cho thấy Sinlaku đã phát triển thành một hệ thống rất lớn sau khi tăng cấp nhanh chóng vào cuối tuần. Theo Severe Wearther Europe, thời điểm hiện tại là sự yên tĩnh trước cơn bão đối với người dân Guam. Siêu bão Sinlaku qua Biển Philippines, nhắm vào Bắc Marianas và Guam, hòn đảo một lần nữa nằm trong "hẻm bão" của Thái Bình Dương. Ảnh: SWE.
Siêu bão Sinlaku nhanh chóng tăng cường thành một cơn bão cấp 5 vào lúc 18h (giờ địa phương) ngày 12/4 ở Quần đảo Mariana, dựa trên dữ liệu hồng ngoại JMA Himawari-9 AHI Khu vực mục tiêu 2,5 phút. Nhiệt độ độ sáng hồng ngoại trên đỉnh mây bắt đầu ấm dần khi Sinlaku đạt đến cường độ cao nhất. Ảnh: CIMSS.
Dữ liệu vệ tinh cho thấy Sinlaku đã phát triển cấu trúc gần như hoàn chỉnh, mắt bão tròn, rõ nét, thành mắt (eyewall) dày đặc, đối lưu cực mạnh. Các dải mây xoắn ốc bao phủ phạm vi hàng trăm km. Cường độ hiện tại của bão được ghi nhận với sức gió duy trì khoảng gần 290 km/h, giật lên tới 310 km/h, tương đương cấp siêu bão cấp 5 theo thang Saffir-Simpson (hệ thống phân loại bão nhiệt đới). Ảnh: zoom.earth.
Các chuyên gia nhận định đây có thể là thời điểm Sinlaku đạt đỉnh, với cấu trúc vệ tinh thể hiện rõ một hệ thống "cân đối hiếm gặp", dấu hiệu của những siêu bão mạnh nhất hành tinh. Tâm bão đang di chuyển theo hướng Tây Bắc rồi dần bẻ cong lên Bắc, nhắm trực tiếp vào quần đảo Bắc Mariana, lãnh thổ của Mỹ ở Tây Thái Bình Dương. Các khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp gồm Rota, Tinian, Saipan. Ảnh: CIMSS.
Hình ảnh dải ban ngày/đêm từ tàu vũ trụ NOAA-20 VIIRS về đêm chỉ ra rằng sóng phát sáng trung quyển đang lan truyền xuyên tâm ra ngoài từ Sinlaku. Ảnh: CIMSS.
Bên cạnh đó, theo hình ảnh vi sóng ghi nhận từ vệ tinh DMSP-18 và ATMS, không khí khô bị cuốn vào tuần hoàn của Sinlaku, bắt đầu bao quanh mắt và thành mắt. Ảnh: CIMSS.
