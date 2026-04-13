Con mắt 'quái vật' của siêu bão mạnh nhất hành tinh năm 2026

Siêu bão Sinlaku đang bước vào giai đoạn nguy hiểm nhất khi tiến sát các lãnh thổ của Mỹ ở Tây Thái Bình Dương, với tâm điểm là quần đảo Bắc Mariana. Theo San Francisco Chronicle, đây hiện là cơn bão mạnh nhất thế giới năm 2026 và có khả năng gây tác động trực tiếp tới hàng chục nghìn công dân Mỹ trong những ngày tới. Trong khi đó, đài phát thanh đưa tin hôm 12/4 rằng "bão quái vật" Sinlaku tiến về phía Quần đảo Bắc Mariana (CNMI), khiến chính quyền liên bang phải ban bố tình trạng khẩn cấp và hủy bỏ nhiều chuyến bay khi các quan chức cảnh báo về gió mạnh và lũ lụt gây thiệt hại. Ảnh: CIMSS.