Con đường từ gã thanh niên lông bông tới đỉnh cao quyền lực của Hitler

11 lãnh đạo cấp phòng Công an tỉnh Hậu Giang xin nghỉ hưu trước tuổi

0 1

Thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy công an địa phương, đến nay Công an tỉnh Hậu Giang có 11 cán bộ là lãnh đạo, chỉ huy thuộc công an các đơn vị, địa phương có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi.