Con chó từng tấn công 4 người ở Đắk Lắk dương tính với virus dại

Ngày 7/9, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, một con chó của hộ dân tại phường Bình Kiến vừa được xác định dương tính với virus dại.

Bệnh dại hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Ảnh: Shutterstock.

Theo báo cáo của Trạm Y tế phường Bình Kiến, hộ bà Đ.T.M. (tại tổ dân phố Phú Ân, phường Bình Kiến) nuôi 2 con chó khoảng một năm tuổi; cả hai đều chưa được tiêm vaccine phòng dại; trong đó, con chó lông vàng có biểu hiện bất thường như bỏ ăn, đi loạng choạng, mắt đỏ, thường núp trong bóng tối, nằm li bì, vận động kém và cắn ngoạm các vật xung quanh. Con chó này đã mất vào trưa 1/9.

Cơ quan chuyên môn cũng đã lấy mẫu gửi xét nghiệm. Kết quả tại Trạm chẩn đoán và xét nghiệm Thú y Trung ương II xác định, mẫu bệnh phẩm của chó dương tính với virus dại.

Theo thông tin từ Sở Y tế Đắk Lắk , trong 4 trường hợp bị chó cắn, có 3 trường hợp bị cắn từ giữa đến cuối tháng 6/2026 và đã được tiêm đủ 3 mũi vaccine phòng bệnh dại. Riêng trường hợp bà Đ.T.M. (chủ hộ nuôi chó), bị chó cắn vào ngón chân phải ngày 25/8.

Dù vết thương chỉ xước da nhẹ, bà M. vẫn chưa tiêm vaccine phòng dại và chưa xử lý vết thương ngay sau khi bị cắn. Trạm Y tế phường Bình Kiến đã tư vấn, vận động bà M. đến cơ sở tiêm chủng để tiêm vaccine phòng dại.

Ngay sau khi ghi nhận vụ việc, Trạm Y tế phường Bình Kiến phối hợp với các lực lượng liên quan tiến hành xử lý môi trường, phun khử khuẩn bằng Cloramin B 2% tại khu vực chó nghi dại nằm, di chuyển và những khu vực có nguy cơ. Lực lượng chức năng cũng điều tra, giám sát các trường hợp bị chó cắn, rà soát những hộ dân lân cận và tuyên truyền về nhận biết dấu hiệu bệnh dại ở động vật cũng như các biện pháp phòng, chống bệnh.

Đối với con chó còn lại của gia đình, cơ quan chức năng yêu cầu hộ nuôi tiếp tục xích, nhốt và theo dõi sức khỏe (tại thời điểm giám sát chưa ghi nhận biểu hiện bất thường); đồng thời hướng dẫn tiêm vaccine phòng dại và tiếp tục giám sát đàn chó, mèo trên địa bàn.

Bác sĩ Huỳnh Lê Xuân Bích, Phó Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk cho biết những năm gần đây Đắk Lắk là địa bàn có số ca mắc, không qua khỏi do bệnh dại cao. Nguyên nhân là công tác phòng chống bệnh dại trong cộng đồng vẫn còn những hạn chế. Một bộ phận người dân có thói quen chủ quan, cho rằng vết xước nhỏ không đáng lo hoặc sử dụng phương pháp dân gian để điều trị khi bị chó, mèo cắn. Bên cạnh đó, trong 6 tháng đầu năm, tỷ lệ tiêm vaccine phòng bệnh dại trên đàn chó mèo tại Đắk Lắk mới đạt khoảng 30% tổng đàn.

Sở Y tế đã mua khoảng 300 liều vaccine và huyết thanh kháng dại để tiêm cho người dân thuộc nhóm yếu thế, vùng sâu, vùng xa; đồng thời, tiếp tục huy động các nguồn lực để triển khai công tác phòng, chống bệnh dại trong thời gian tới, ông Bích nhấn mạnh.

Thống kê của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, từ đầu năm đến nay, địa phương ghi nhận 3 trường hợp không qua khỏi do bệnh dại. Ngành Y tế khuyến cáo người dân khi bị chó, mèo cắn, cào cần rửa ngay vết thương bằng xà phòng và nước sạch, đến cơ sở y tế để được tư vấn và tiêm vaccine và huyết thanh kháng dại; không chủ quan với những vết thương nhẹ và không tự điều trị bằng thuốc nam.