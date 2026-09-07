Sốt 40 độ C ở trẻ, điều bác sĩ muốn cha mẹ chú ý

Bé trai 4 tuổi ở Ninh Bình sốt cao liên tục, có lúc lên 40 độ C, uống thuốc hạ sốt nhưng chưa đầy 4 giờ sau lại sốt. Trẻ được xác định nhiễm Adeno virus.

Sốt cao tới 40 độ C, thuốc hạ sốt chỉ giúp bé 4 tuổi hạ nhiệt trong thời gian ngắn. Ảnh minh họa: Đinh Hà.

Mới đây, các bác sĩ khoa Nhi, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, tiếp nhận bệnh nhi N.P.L. (4 tuổi, ở Ninh Bình) nhập viện sau 2 ngày sốt cao liên tục.

Theo gia đình, trẻ đột ngột sốt cao, có thời điểm nhiệt độ lên tới 40 độ C. Dù được sử dụng paracetamol để hạ sốt, chưa đầy 4 giờ sau trẻ lại sốt cao. Bệnh nhi đồng thời sưng đau họng, ăn uống rất kém, nôn 2 lần và ho ít.

Kết quả xét nghiệm cho thấy trẻ dương tính với Adeno virus. Khi nhập viện, bệnh nhi sốt cao, mệt nhiều, họng đỏ, hai amidan sưng to và xuất hiện giả mạc hai bên. Tình trạng đau họng khiến trẻ gần như không ăn uống được.

Bệnh nhi được chẩn đoán nhiễm Adeno virus, biểu hiện chủ yếu ở đường hô hấp trên.

Theo bác sĩ Nguyễn Thành Lê, Phó trưởng khoa Nhi, Adenovirus có thể gây sốt cao 39-40 độ C và tình trạng sốt thường kéo dài nhiều ngày hơn so với một số virus khác.

Ở một số trẻ, bệnh có thể tiến triển xuống đường hô hấp dưới, gây viêm phế quản, phổi. Các dấu hiệu cần lưu ý gồm ho tăng dần, thở nhanh, khó thở, co kéo lồng ngực, giảm oxy máu, thậm chí viêm phổi nặng và suy hô hấp.

Bên cạnh đó, sốt cao kéo dài kèm ăn uống kém hoặc nôn có thể khiến trẻ mất nước, mệt nhiều. Ở trẻ nhỏ, sốt cao cũng có thể làm tăng nguy cơ co giật do sốt.

"May mắn, bệnh nhi được gia đình đưa đến bệnh viện tương đối sớm, khi bệnh mới ở ngày thứ 2. Mặc dù trẻ sốt cao liên tục, có thời điểm lên tới 40 độ C, nhưng tại thời điểm thăm khám, các xét nghiệm chưa ghi nhận dấu hiệu tổn thương nặng. CRP chỉ tăng nhẹ, X-quang chưa phát hiện tổn thương tại phổi", BS Lê cho biết.

Bác sĩ thăm khám cho bé 4 tuổi. Ảnh: BVCC.

Các bác sĩ tập trung điều trị hạ sốt, bù dịch, chăm sóc hỗ trợ và theo dõi sát diễn biến bệnh, đặc biệt là những dấu hiệu cho thấy nhiễm virus có thể tiến triển xuống đường hô hấp dưới.

Sau 5 ngày điều trị, trẻ bắt đầu hết sốt. Tình trạng sưng đau họng và amidan cải thiện, khả năng ăn uống dần trở lại. Sau 2 ngày liên tiếp không còn sốt, đến ngày thứ 7, sức khỏe bệnh nhi ổn định và được xuất viện.

BS Lê lưu ý phụ huynh không nên chỉ dựa vào mức độ sốt để đánh giá trẻ đang mắc bệnh nặng hay nhẹ. Trẻ sốt 39-40 độ C nhưng vẫn tỉnh táo, uống được nước và không khó thở sẽ khác với trường hợp trẻ li bì, bỏ ăn uống, thở nhanh, co kéo lồng ngực hoặc giảm oxy máu.

Do đó, bên cạnh theo dõi nhiệt độ, cha mẹ cần chú ý toàn trạng của trẻ, khả năng ăn uống và đặc biệt là tình trạng hô hấp.

Adeno virus có khả năng lây truyền qua dịch tiết đường hô hấp, tiếp xúc trực tiếp, bàn tay, đồ dùng và các bề mặt nhiễm virus. Để hạn chế lây nhiễm, phụ huynh cần hướng dẫn trẻ rửa tay thường xuyên, vệ sinh đồ dùng và hạn chế sử dụng chung vật dụng cá nhân.

Khi trẻ mắc Adeno virus, cha mẹ nên cho trẻ nghỉ ngơi, uống đủ nước, theo dõi nhiệt độ và sử dụng thuốc hạ sốt đúng liều theo hướng dẫn. Không tự ý sử dụng kháng sinh hoặc phối hợp nhiều loại thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

Nếu trẻ sốt cao liên tục, khó kiểm soát, li bì hoặc khó đánh thức, mệt nhiều, bỏ ăn uống, không uống được, nôn nhiều hoặc tiểu ít, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám.

Đặc biệt, khi trẻ xuất hiện các dấu hiệu như thở nhanh, khó thở, co kéo lồng ngực, tím tái, co giật hoặc những biểu hiện bất thường, cần đưa trẻ đi khám ngay để được đánh giá và xử trí kịp thời.