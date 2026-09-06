Mẹ bầu ăn trứng ngỗng để con thông minh, chuyên gia nói gì?

Ăn trứng ngỗng để con thông minh là quan niệm phổ biến của nhiều gia đình. Tuy nhiên, chuyên gia khẳng định chưa có bằng chứng khoa học chứng minh điều này.

Nhiều người tin ăn trứng ngỗng khi mang thai giúp con thông minh. Ảnh: FB.

Nhiều phụ nữ mang thai được khuyên ăn trứng ngỗng với kỳ vọng sinh con thông minh, khỏe mạnh.

PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hưng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, cho hay trứng ngỗng cũng như trứng gà đều là thực phẩm giàu dinh dưỡng và có thể đưa vào chế độ ăn của phụ nữ mang thai. Tuy nhiên, quan niệm ăn trứng ngỗng giúp trẻ thông minh hơn không có cơ sở khoa học.

"Hiện chưa có công trình khoa học nào chứng minh trứng ngỗng mang lại hiệu quả ‘thần kỳ’ như vậy", bác sĩ Hưng nói.

Theo chuyên gia, trứng gà và trứng ngỗng có thành phần dinh dưỡng tương đối giống nhau, chủ yếu khác về hàm lượng. Do kích thước lớn hơn nhiều, một quả trứng ngỗng thường cung cấp lượng chất dinh dưỡng cao hơn, trong đó có cả chất béo và cholesterol.

Điều này không đồng nghĩa trứng ngỗng tốt hơn trứng gà, đặc biệt khi được sử dụng với mục đích giúp thai nhi phát triển trí thông minh.

Bác sĩ Hưng cho biết trứng ngỗng chứa khá nhiều chất béo và cholesterol. Nếu phụ nữ mang thai ăn quá nhiều, chế độ ăn có thể trở nên dư thừa năng lượng và chất béo, không có lợi cho việc kiểm soát cân nặng và sức khỏe chuyển hóa.

Trong khi đó, trứng gà cũng là nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng, đồng thời cung cấp vitamin A và nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể.

"Có thể do ngày xưa, đời sống kinh tế khó khăn nên mọi người quan niệm ăn một quả trứng to như trứng ngỗng sẽ khiến con bụ bẫm và thông minh hơn", bác sĩ Hưng nhận định.

Việc cố gắng ăn trứng ngỗng khi cơ thể không có nhu cầu không những không giúp trẻ thông minh hơn mà còn có thể tạo áp lực không cần thiết cho phụ nữ mang thai.

Trứng ngỗng có kích thước lớn, không phải ai cũng dễ dàng ăn hết. Trong khi đó, loại trứng này có giá thành cao và không phổ biến bằng trứng gà.

Đáng lưu ý, một số gia đình quá coi trọng quan niệm ăn trứng ngỗng có thể giúp con thông minh nên tìm mọi cách để ăn loại thực phẩm này, trong khi xem nhẹ việc bổ sung các nhóm chất khác. Điều này có thể khiến khẩu phần ăn của mẹ thiếu đa dạng, không đảm bảo sự cân đối về dinh dưỡng trong thai kỳ.

“Con thông minh hay không phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó có gene, quá trình nuôi dưỡng, dạy dỗ, giáo dục và môi trường phát triển. Không có chuyện ăn một hai quả trứng ngỗng mà con thông minh lên được”, bác sĩ Hưng nhấn mạnh.

Thay vì tập trung vào một loại thực phẩm, phụ nữ mang thai nên xây dựng chế độ ăn đa dạng, cân đối giữa các nhóm chất và đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng theo từng giai đoạn của thai kỳ. Một chế độ dinh dưỡng hợp lý không chỉ hướng tới sự phát triển trí não mà còn giúp thai nhi tăng trưởng toàn diện, đồng thời duy trì sức khỏe cho người mẹ.