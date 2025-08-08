Còn ai nhớ ‘Ngựa chứng’ Mido

Hơn một thập kỷ sau khi treo giày, Mido vẫn chưa rời xa bóng đá - nhưng lần này, anh không còn là tiền đạo nổi loạn của Tottenham hay Ajax, mà là người dẫn đường cho một thế hệ mới của bóng đá Ai Cập.

Từ học viện The Maker ở Cairo, Mido muốn viết lại câu chuyện vươn ra châu Âu của các tài năng trẻ quê hương mình.

Từ “ngựa chứng” sân cỏ đến người gieo mầm

Trong mắt người hâm mộ, Mido từng là biểu tượng của tài năng song hành cùng cá tính bốc đồng. 14 năm thi đấu, 11 CLB, 7 quốc gia - một sự nghiệp giàu trải nghiệm nhưng cũng không ít biến động. Anh từng va chạm với những HLV tên tuổi như Ronald Koeman ở Ajax, Marco Tardelli hay Hassan Shehata ở đội tuyển Ai Cập.

Ở tuổi 30, Mido giải nghệ - sớm hơn nhiều so với kỳ vọng dành cho một chân sút từng được xem là viên ngọc của châu Phi. Nhìn lại, anh thừa nhận: “Tôi chơi cho những CLB lớn, nhưng có thể đã làm tốt hơn. Đôi khi tôi bỏ cuộc quá dễ dàng và chọn giải pháp chuyển sang CLB khác”.

Giờ đây, ở tuổi 42, Mido biến những bài học từ thất bại và thành công của mình thành hành trang cho lứa kế cận. Học viện The Maker - nơi anh sáng lập tại Cairo - là điểm khởi đầu cho giấc mơ mới: đưa cầu thủ Ai Cập chinh phục châu Âu.

Trong cuộc trò chuyện với BBC World Service, Mido chỉ ra thực tế phũ phàng: Ai Cập - quốc gia 120 triệu dân, nền bóng đá giàu thành tích, thể lực dồi dào - nhưng chỉ có khoảng 4-5 cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu. So với các cường quốc bóng đá châu Phi như Senegal, Nigeria, Bờ Biển Ngà, con số này quá khiêm tốn.

Thậm chí, dù các CLB Ai Cập thống trị Champions League châu Phi với 5 chức vô địch trong 6 năm gần đây, thành tích đó chưa phản ánh được sức cạnh tranh ở sân chơi toàn cầu. Hai cái tên nổi bật nhất hiện tại - Mohamed Salah (Liverpool) và Omar Marmoush (Man City, gia nhập tháng 1/2025) - chỉ là những điểm sáng lẻ loi.

Theo Mido, nguyên nhân không nằm ở thiếu tài năng, mà ở việc cầu thủ trẻ thiếu chuẩn bị để thích nghi với môi trường mới. “Nhiều người thất bại vì không nói được ngoại ngữ, không quen văn hóa khác, và thiếu sự bền bỉ về tinh thần”, anh nhấn mạnh.

The Maker - nơi rèn cả kỹ năng lẫn tư duy

The Maker hiện có khoảng 100 cầu thủ nhí, với kế hoạch mở rộng cho bóng đá nữ. Mido đặc biệt chú trọng đến yếu tố tâm lý - điều anh từng bỏ lỡ trong sự nghiệp. Một đội ngũ chuyên gia tâm lý làm việc hằng ngày với các em, giúp xây dựng tinh thần vững vàng trước áp lực.

Ngoài ra, học viện yêu cầu học viên nói tiếng Anh tốt, nắm kiến thức chiến thuật và nâng cao thể lực. “Nếu bạn có tư duy đúng, thể chất mạnh, biết nhiều ngoại ngữ, hiểu chiến thuật và có kỹ năng, cánh cửa châu Âu sẽ mở”, Mido khẳng định.

Anh cũng không ngại lấy chính mình làm “tấm gương ngược” để răn dạy: từ những quyết định vội vã trong sự nghiệp đến thói quen dễ bỏ cuộc khi gặp khó khăn. Với Mido, sự kiên định và khả năng thích ứng mới là chìa khóa để trụ vững ở đỉnh cao.

Mục tiêu ngắn hạn của The Maker là đưa ít nhất 4-5 cầu thủ sang châu Âu trong vài năm tới. Xa hơn, Mido mơ về con số 60-70 cầu thủ tốt nghiệp học viện thi đấu khắp lục địa già sau 10 năm.

Không chỉ đưa các em sang trời Âu, anh còn muốn theo sát quá trình phát triển của họ, từ đó tiếp tục hỗ trợ chuyên môn và tâm lý ngay cả khi họ đã rời quê hương. “Điều tuyệt vời nhất là được chứng kiến ánh mắt tràn đầy hy vọng của các em. Chúng ta ở đây là để mơ”, anh nói.

Thực tế, “xuất khẩu” cầu thủ chưa bao giờ là con đường dễ dàng cho các nền bóng đá ngoài châu Âu. Sự khác biệt văn hóa, ngôn ngữ, áp lực cạnh tranh và định kiến là rào cản lớn. Với Ai Cập, nơi phần lớn cầu thủ vẫn chọn an toàn ở giải quốc nội giàu thành tích và thu nhập ổn định, việc dám đi là cả một quyết định táo bạo.

Nhưng Mido tin rằng thế hệ mới hoàn toàn có thể thay đổi diện mạo bóng đá Ai Cập. Bằng một hệ thống đào tạo chuyên nghiệp, chú trọng toàn diện cả kỹ thuật, thể chất lẫn tinh thần, khoảng cách với các cường quốc châu Phi khác hoàn toàn có thể thu hẹp.

Từ “ngựa chứng” nổi tiếng vì những cuộc tranh cãi, Mido giờ đây đóng vai trò người dẫn đường, kiên nhẫn gieo mầm hy vọng. Anh hiểu rằng, nếu muốn Ai Cập có nhiều hơn một Salah hay Marmoush, bóng đá nước này phải đầu tư bài bản từ gốc. Và The Maker, với tầm nhìn 10 năm, có thể chính là nơi khởi đầu cho một làn sóng cầu thủ Ai Cập mới, tự tin bước ra sân khấu lớn nhất thế giới.