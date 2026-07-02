Còn ai cười chê các đội chủ nhà World Cup

World Cup 2026 đang chứng kiến một kịch bản hiếm thấy trong lịch sử: cả ba nước đồng chủ nhà là Mỹ, Mexico và Canada đều vượt qua vòng 1/16 để góp mặt ở vòng 1/8.

Mỹ vượt qua Bosnia tại vòng 1/16.

Không chỉ tận dụng lợi thế sân nhà, Mỹ, Mexico và Canada còn thể hiện năng lực thực sự trên sân cỏ, xóa đi định kiến rằng đội chủ nhà thường được ưu ái hoặc chỉ tạo dấu ấn nhờ yếu tố khán giả.

Ba đội chủ nhà cùng tỏa sáng, điều hiếm gặp trong lịch sử

Một trong những điểm nhấn lớn nhất của World Cup 2026 chính là màn trình diễn của ba nước đồng chủ nhà. Với giải đấu lần đầu tiên được tổ chức tại ba quốc gia, việc Mỹ, Mexico và Canada cùng tiến vào vòng 1/8 là thành tích rất đáng chú ý.

Thực tế, lịch sử cho thấy các giải đấu có nhiều nước chủ nhà thường không mang lại kết quả như kỳ vọng. Đơn giản vì thường 2 nền bóng đá yếu mới phải "góp gạo thổi cơm chung" còn khi tách riêng là như từng chiếc đũa lẻ.

Tại EURO 2008, hai nước đồng chủ nhà Áo và Thụy Sĩ đều bị loại ngay từ vòng bảng. Thụy Sĩ thậm chí còn đứng cuối bảng đấu của mình. Trước đó bốn năm, tại EURO 2012, Ba Lan và Ukraine cũng không thể tận dụng lợi thế sân nhà khi đều dừng bước sau vòng bảng, trong đó Ba Lan cũng xếp cuối bảng.

World Cup 2002 là trường hợp hiếm hoi cả hai nước đồng chủ nhà cùng vượt qua vòng bảng. Tuy nhiên, Nhật Bản dừng bước ngay ở vòng knock-out đầu tiên trước Thổ Nhĩ Kỳ, còn Hàn Quốc tiến tới bán kết trong hành trình vẫn gây tranh cãi suốt nhiều năm vì hàng loạt quyết định trọng tài ở các trận gặp Bồ Đào Nha, Italy và Tây Ban Nha.

Chính vì vậy, việc cả ba đội chủ nhà của World Cup 2026 đều tiến sâu bằng những màn trình diễn thuyết phục càng trở nên đáng giá. Đáng chú ý hơn, cho đến thời điểm này, giải đấu chưa chứng kiến nhiều tranh cãi về việc các đội chủ nhà được trọng tài ưu ái.

Mỹ đã vào vòng 1/8 của World Cup 2026.

Đội tuyển Mỹ là ví dụ rõ nhất. Dù được thi đấu trên sân nhà, họ vẫn phải chơi thiếu người trong phần lớn hiệp hai ở trận gặp Bosnia & Herzegovina sau khi Folarin Balogun nhận thẻ đỏ trực tiếp. Trước đó ở vòng bảng, Mỹ cũng không thể bất bại khi để thua Thổ Nhĩ Kỳ ở lượt trận cuối, dù vẫn giành ngôi đầu bảng. Điều đó cho thấy lợi thế sân nhà không đồng nghĩa với những đặc quyền trên sân cỏ.

Mexico ổn định, Canada tạo bất ngờ lớn nhất

Trong ba nước chủ nhà, Mexico là đội có nền tảng bóng đá vững chắc nhất nên việc họ tiến sâu không phải điều quá bất ngờ. Đội bóng áo xanh toàn thắng cả bốn trận đầu tiên của giải, ghi 8 bàn và chưa để lọt lưới lần nào.

Dù phần lớn các đối thủ của Mexico không được đánh giá quá cao và chiến thắng trước Ecuador ở vòng 1/16 cũng nằm trong dự đoán của giới chuyên môn, việc duy trì thành tích toàn thắng cùng hàng phòng ngự hoàn hảo vẫn là dấu ấn rất đáng ghi nhận.

Nếu Mexico thể hiện đúng đẳng cấp vốn có, thì Canada mới là bất ngờ lớn nhất. Bốn năm trước tại World Cup 2022, Canada để thua cả ba trận vòng bảng và xếp áp chót trong số 32 đội tham dự. Khi bước vào World Cup 2026, không nhiều người tin đội bóng này có thể tiến sâu, nhất là khi phải cạnh tranh với nhiều đối thủ giàu kinh nghiệm.

Tuy nhiên, Canada có màn lột xác ấn tượng. Chiến thắng 6-0 trước Qatar giúp họ giành vị trí nhì bảng B để lần đầu tiên góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp của một kỳ World Cup. Thử thách tiếp theo cũng không hề dễ dàng. Ở vòng 1/8, Canada phải sang Mỹ thi đấu, đồng nghĩa với việc không còn được hưởng lợi thế sân nhà thực sự. Dẫu vậy, họ vẫn vượt qua Nam Phi với tỷ số 1-0 bằng lối chơi kỷ luật và hiệu quả.

Canada cũng tiến sâu tại World Cup 2026.

Đó là sự khác biệt rất lớn so với những đội chủ nhà từng gây thất vọng trong quá khứ như Nam Phi năm 2010 hay Qatar năm 2022, khi đều bị loại ngay từ vòng bảng.Dĩ nhiên, hành trình của ba đội chủ nhà vẫn chưa kết thúc. Phía trước họ là vòng 1/8 với những đối thủ mạnh hơn rất nhiều và khả năng cả ba cùng tiến sâu là không dễ xảy ra.

Tuy nhiên, chỉ riêng việc Mỹ, Mexico và Canada cùng góp mặt trong 16 đội mạnh nhất cũng đã là thành công lớn đối với FIFA. Sau những tranh cãi xoay quanh công tác tổ chức và lựa chọn nước chủ nhà ở kỳ World Cup trước, giải đấu năm nay đang mang đến hình ảnh tích cực hơn. Ba quốc gia đăng cai đều sở hữu nền bóng đá phát triển, cơ sở hạ tầng hiện đại và đặc biệt là những đội tuyển đủ năng lực cạnh tranh sòng phẳng với các ông lớn.

Trong thế kỷ 21, chưa có đội chủ nhà nào vô địch World Cup. Thành tích tốt nhất mới chỉ là bán kết của Hàn Quốc năm 2002, Đức năm 2006 và Brazil năm 2014. Do vậy, nếu một trong ba đội chủ nhà, đặc biệt là Mỹ hoặc Mexico, có thể viết tiếp câu chuyện cổ tích để tiến vào bán kết, thậm chí xa hơn, thì đây sẽ là kỳ World Cup đáng nhớ không chỉ vì lần đầu tiên có 48 đội tham dự, mà còn vì lần đầu tiên ba nước chủ nhà cùng tạo nên một hiện tượng thực sự.