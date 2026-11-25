Sau trận thắng Lens 9-1, Como hạ AEK Athens 1-0 để giành chiến thắng thứ tư ngay mùa đầu dự Champions League.

Cesc Fabregas đưa Como lên vị trí thứ ba tạm thời sau loạt trận rạng sáng 25/11.

Có lẽ Cesc Fabregas hiểu thêm nhiều điều về đội bóng của mình trong 57 phút chờ một bàn thắng trước AEK Athens hơn cả đêm Como ghi 9 bàn trên sân Lens.

Rạng sáng 25/11, tại Giuseppe Sinigaglia, đội trưởng Lucas Da Cunha sút phạt đền ra ngoài. AEK giữ sạch lưới suốt hiệp một và có những pha phản công đủ nguy hiểm để buộc thủ môn Como phải trổ tài. Đội bóng từng khiến MU thủng lưới bốn lần cuối cùng cần đến cú sút xa của một tiền vệ để thắng trận.

Một bàn của Luis Milla mang về đúng số điểm Como kiếm được từ chín bàn ở Lens. Sau năm lượt, họ có 12 điểm, hiệu số +14 và tạm đứng thứ ba.

Thứ hạng ấy còn thay đổi khi các đội đá đủ lượt, nhưng bốn chiến thắng đã đưa Como vào một cuộc đua ít ai hình dung hồi tháng 9. Họ có quyền tính đường vào thẳng vòng 16 đội ngay trong mùa đầu tiên dự cúp châu Âu.

Thử bỏ trận thắng 9-1 khỏi phép tính

Chín bàn trên sân Lens chiếm gần một nửa số bàn thắng của Como tại Champions League. Tỷ số ấy dễ khiến người xem đánh giá quá cao hàng công của Fabregas.

Nhưng thử bỏ trận đấu ở Pháp khỏi phép tính, Como vẫn ghi 11 bàn qua bốn trận, thắng ba và chỉ một lần rời sân tay trắng. Riêng Leipzig và MU, mỗi đội nhận bốn bàn trong chuyến làm khách ở Italy. Ngay cả Feyenoord, đối thủ duy nhất đánh bại được Como, cũng phải ghi tới ba bàn mới giữ được chiến thắng tại Rotterdam.

Como toàn thắng ba trận sân nhà trước Leipzig, MU và AEK Athens. PSG sẽ là vị khách tiếp theo tại Giuseppe Sinigaglia.

Trận thua Feyenoord 2-3 thực ra giúp nhìn rõ hơn cả ưu điểm lẫn giới hạn của Como. Ghi hai bàn sân khách thường đủ để một tân binh hài lòng với cách tiếp cận trận đấu, song ba lần thủng lưới khiến họ mất cả ba điểm.

Một tuần sau, Como tiếp MU và thắng 4-1. Rồi họ trở lại sân khách, thắng Lens 9-1. Bị trừng phạt ở Rotterdam, Fabregas vẫn giữ niềm tin vào khả năng ghi bàn của học trò. Hai chiến thắng kế tiếp giải thích vì sao ông có thể chấp nhận rủi ro ấy.

Fabregas có cơ sở để kiên định. Trước lượt thứ năm, tiền đạo Tasos Douvikas ghi bàn trong cả bốn lần ra sân đầu tiên tại Champions League. Phía sau anh, Nico Paz có ba bàn và năm kiến tạo, trực tiếp góp dấu giày vào 8 trong 19 bàn của Como.

Với đối thủ, theo sát Douvikas mới giải quyết được một phần công việc. Paz vừa có thể đưa bóng đến chân đồng đội, vừa đủ khả năng tự kết thúc pha bóng nếu khoảng trống mở ra trước mặt.

AEK chọn thu hẹp khoảng trống ở một phần ba cuối sân và chờ cơ hội phản công. Theo ghi nhận của UEFA, hiếm đội khách nào ở Giuseppe Sinigaglia mùa này hạn chế được các mũi tấn công của Como tốt như đại diện Hy Lạp.

Đến phút 57, người tìm ra lời giải lại là Milla. Cú sút từ khoảng 23 m của anh đưa bóng đi cong rồi chúi xuống, vượt khỏi tầm với của thủ môn. Khi đường vào vùng cấm bị bịt kín, AEK vẫn còn một khoảng sân phải bảo vệ.

Giá trị của trận thắng 1-0

Có một con số dễ bị bỏ qua giữa 20 bàn thắng của Como. AEK là đối thủ đầu tiên không thể chọc thủng lưới họ. Trước đó, cả Leipzig, MU lẫn Lens đều ghi được bàn ngay trong những trận thua đậm.

Nếu Como tiếp tục để lọt lưới một lần như ở ba trận ấy, cú sút đẹp nhất trong đêm của Milla cũng chỉ đủ mang về một điểm. Những pha cứu thua của thủ môn vì thế có giá trị chẳng kém bàn thắng được chiếu lại sau trận.

Nico Paz ghi ba bàn và có năm kiến tạo chỉ trong bốn lượt đầu Champions League.

Fabregas từng nói với Sky Sport Italia rằng có những quyết định nhân sự người xem khó hiểu từ bên ngoài. Ông nhắc đến việc cho Nico Paz nghỉ, để Da Cunha đá hộ công hay ghép hai tiền vệ lần đầu chơi cạnh nhau.

Lý do rất thực tế. Cầu thủ vừa trở về từ đội tuyển có thể phải ra sân ngay cuối tuần, trong khi ban huấn luyện biết ai đang chật vật tìm lại thể trạng. Với một CLB lần đầu phải chia sức cho Champions League, việc duy trì sức tấn công qua nhiều cách bố trí đội hình đáng kể hơn bất kỳ trận thắng đậm nào.

Ba lượt cuối sẽ cho thấy Como tiến xa đến đâu. Họ phải làm khách trước Real Betis, tiếp PSG rồi khép lại vòng phân hạng trên sân Barcelona.

Trong hai mùa trước, 16 điểm đủ để vào top 8. Nếu lấy mốc tham chiếu ấy, Como còn thiếu bốn điểm, tương đương một trận thắng và một trận hòa. Một chiến thắng trên sân Betis sẽ đưa họ lên 15 điểm trước khi gặp hai đối thủ nặng ký nhất lịch đấu. Ngược lại, thất bại ở Tây Ban Nha sẽ buộc thầy trò Fabregas kiếm phần lớn số điểm còn thiếu trước PSG và Barcelona.

Como có thể rời top 8 khi vòng phân hạng khép lại. Nhưng năm trận đầu đã thay đổi cách người ta nhìn ba trận cuối của họ. Hồi tháng 9, một chuyến đi tới Barcelona hẳn đã đủ đáng nhớ với đội bóng lần đầu bước ra châu Âu. Giờ đây, điều Fabregas muốn biết là khi đặt chân tới đó, Como còn cần bao nhiêu điểm để giành vé đi thẳng.